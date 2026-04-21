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Vale: risultati operativi positivi nel primo trimestre

Crescita dei volumi di produzione e spedizione, nonostante il maltempo e alcuni asset maturi

21 aprile 2026

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