SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Usa: produzione di acciaio ancora in crescita

Usa: produzione di acciaio ancora in crescita

Positivi tutti e tre i confronti secondo i dati AISI

21 aprile 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




L’acciaio Usa supera il Giappone - Lo stato di salute dei grandi gruppi del terzo produttore mondiale

16 aprile 2026

L’acciaio Usa supera il Giappone

Lo stato di salute dei grandi gruppi del terzo produttore mondiale

di Gianfranco Tosini
Acciaio Usa: si consolidano gli aumenti produttivi - L’output siderurgico a stelle e strisce continua ad avere il segno più

14 aprile 2026

Acciaio Usa: si consolidano gli aumenti produttivi

L’output siderurgico a stelle e strisce continua ad avere il segno più

di Federico Fusca
Usa, indagini antidumping sulla banda stagnata da tre Paesi - Coinvolte Cina, Taiwan e Turchia; per Pechino anche un’inchiesta antisussidi

13 aprile 2026

Usa, indagini antidumping sulla banda stagnata da tre Paesi

Coinvolte Cina, Taiwan e Turchia; per Pechino anche un’inchiesta antisussidi

di Stefano Gennari
Usa, rottame ferroso: prezzi in calo nel Midwest - Mercato ancora in assestamento, riduzioni fino a 20 $/gt per le qualità obsolete. Incertezza sull’export

9 aprile 2026

Usa, rottame ferroso: prezzi in calo nel Midwest

Mercato ancora in assestamento, riduzioni fino a 20 $/gt per le qualità obsolete. Incertezza sull’export

di Stefano Gennari
Accordo tra Hyundai Steel e Fives per un maxi impianto negli Usa - Investimento da 5,82 miliardi di dollari per un nuovo polo produttivo basato su tecnologia Eaf

9 aprile 2026

Accordo tra Hyundai Steel e Fives per un maxi impianto negli Usa

Investimento da 5,82 miliardi di dollari per un nuovo polo produttivo basato su tecnologia Eaf

di Sarah Falsone
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG. Edizione del 17 aprile 2026 siderweb TG. Edizione del 17 aprile 2026 Header STEEL FOCUS – Nazionalizzazione dell'acciaio: quando e dove è possibile? STEEL FOCUS – Nazionalizzazione dell'acciaio: quando e dove è possibile? Header siderweb TG. Edizione del 10 aprile 2026 siderweb TG. Edizione del 10 aprile 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

L’acciaio Usa supera il Giappone - Lo stato di salute dei grandi gruppi del terzo produttore mondiale

16 aprile 2026

L’acciaio Usa supera il Giappone

Lo stato di salute dei grandi gruppi del terzo produttore mondiale

di Gianfranco Tosini
Acciaio Usa: si consolidano gli aumenti produttivi - L’output siderurgico a stelle e strisce continua ad avere il segno più

14 aprile 2026

Acciaio Usa: si consolidano gli aumenti produttivi

L’output siderurgico a stelle e strisce continua ad avere il segno più

di Federico Fusca
Usa, indagini antidumping sulla banda stagnata da tre Paesi - Coinvolte Cina, Taiwan e Turchia; per Pechino anche un’inchiesta antisussidi

13 aprile 2026

Usa, indagini antidumping sulla banda stagnata da tre Paesi

Coinvolte Cina, Taiwan e Turchia; per Pechino anche un’inchiesta antisussidi

di Stefano Gennari
Usa, rottame ferroso: prezzi in calo nel Midwest - Mercato ancora in assestamento, riduzioni fino a 20 $/gt per le qualità obsolete. Incertezza sull’export

9 aprile 2026

Usa, rottame ferroso: prezzi in calo nel Midwest

Mercato ancora in assestamento, riduzioni fino a 20 $/gt per le qualità obsolete. Incertezza sull’export

di Stefano Gennari
Accordo tra Hyundai Steel e Fives per un maxi impianto negli Usa - Investimento da 5,82 miliardi di dollari per un nuovo polo produttivo basato su tecnologia Eaf

9 aprile 2026

Accordo tra Hyundai Steel e Fives per un maxi impianto negli Usa

Investimento da 5,82 miliardi di dollari per un nuovo polo produttivo basato su tecnologia Eaf

di Sarah Falsone
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
9 aprile 2026

siderDATA edizione speciale 2025

Tutti i numeri dell'acciaio: l'analisi congiunturale del 2025 a cura dell'Ufficio Studi siderweb.

Altri Speciali

siderweb TG. Edizione del 17 aprile 2026

 I nostri video

17 aprile 2026

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano mercato e outlook, nuove misure di protezione commerciale dell'Europa ed ...

Riciclo imballaggi

Capitan Acciaio all’Earth Day Roma 2026

A cura di Redazione Siderweb

Capitan Acciaio all’Earth Day Roma 2026

RICREA sensibilizza sull’importanza del corretto conferimento degli imballaggi in acciaio