SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Vecchiato: nuovo impianto di forgiatura per Ring M...

Vecchiato: nuovo impianto di forgiatura per Ring Mill

L’azienda rafforza la capacità produttiva a Dubino con tecnologie avanzate ed efficienza energetica

21 aprile 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




Vecchiato consolida la presenza nel mercato indiano della forgiatura - A tre anni dall’ingresso in India, si aggiudica tre importanti contratti per impianti di forgiatura a stampo aperto

27 gennaio 2026

Vecchiato consolida la presenza nel mercato indiano della forgiatura

A tre anni dall’ingresso in India, si aggiudica tre importanti contratti per impianti di forgiatura a stampo aperto

di Sarah Falsone
Ring Mill: utile vicino ai 5 milioni - Nel 2024 migliora la situazione finanziaria e patrimoniale

17 ottobre 2025

Ring Mill: utile vicino ai 5 milioni

Nel 2024 migliora la situazione finanziaria e patrimoniale

di Gianfranco Tosini
Vecchiato rafforza la sua presenza in India con l’ingresso in AIFI - Bertoldi: «Un passo strategico che ci permette di comprendere meglio il mercato e avvicinarsi ai forgiatori»

22 settembre 2025

Vecchiato rafforza la sua presenza in India con l’ingresso in AIFI

Bertoldi: «Un passo strategico che ci permette di comprendere meglio il mercato e avvicinarsi ai forgiatori»

di Sarah Falsone
Vecchiato Officine Meccaniche: sguardo rivolto all’estero - Nell’ultimo anno l’azienda ha chiuso due contratti e aperto una società in India

18 marzo 2025

Vecchiato Officine Meccaniche: sguardo rivolto all’estero

Nell’ultimo anno l’azienda ha chiuso due contratti e aperto una società in India

di Sarah Falsone
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG. Edizione del 17 aprile 2026 siderweb TG. Edizione del 17 aprile 2026 Header STEEL FOCUS – Nazionalizzazione dell'acciaio: quando e dove è possibile? STEEL FOCUS – Nazionalizzazione dell'acciaio: quando e dove è possibile? Header siderweb TG. Edizione del 10 aprile 2026 siderweb TG. Edizione del 10 aprile 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Vecchiato consolida la presenza nel mercato indiano della forgiatura - A tre anni dall’ingresso in India, si aggiudica tre importanti contratti per impianti di forgiatura a stampo aperto

27 gennaio 2026

Vecchiato consolida la presenza nel mercato indiano della forgiatura

A tre anni dall’ingresso in India, si aggiudica tre importanti contratti per impianti di forgiatura a stampo aperto

di Sarah Falsone
Ring Mill: utile vicino ai 5 milioni - Nel 2024 migliora la situazione finanziaria e patrimoniale

17 ottobre 2025

Ring Mill: utile vicino ai 5 milioni

Nel 2024 migliora la situazione finanziaria e patrimoniale

di Gianfranco Tosini
Vecchiato rafforza la sua presenza in India con l’ingresso in AIFI - Bertoldi: «Un passo strategico che ci permette di comprendere meglio il mercato e avvicinarsi ai forgiatori»

22 settembre 2025

Vecchiato rafforza la sua presenza in India con l’ingresso in AIFI

Bertoldi: «Un passo strategico che ci permette di comprendere meglio il mercato e avvicinarsi ai forgiatori»

di Sarah Falsone
Vecchiato Officine Meccaniche: sguardo rivolto all’estero - Nell’ultimo anno l’azienda ha chiuso due contratti e aperto una società in India

18 marzo 2025

Vecchiato Officine Meccaniche: sguardo rivolto all’estero

Nell’ultimo anno l’azienda ha chiuso due contratti e aperto una società in India

di Sarah Falsone
Vecchiato: nuovo impianto di forgiatura per Ring Mill - L’azienda rafforza la capacità produttiva a Dubino con tecnologie avanzate ed efficienza energetica

21 aprile 2026

Vecchiato: nuovo impianto di forgiatura per Ring Mill

L’azienda rafforza la capacità produttiva a Dubino con tecnologie avanzate ed efficienza energetica

di Sarah Falsone
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
9 aprile 2026

siderDATA edizione speciale 2025

Tutti i numeri dell'acciaio: l'analisi congiunturale del 2025 a cura dell'Ufficio Studi siderweb.

Altri Speciali

siderweb TG. Edizione del 17 aprile 2026

 I nostri video

17 aprile 2026

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano mercato e outlook, nuove misure di protezione commerciale dell'Europa ed ...

Riciclo imballaggi

Capitan Acciaio all’Earth Day Roma 2026

A cura di Redazione Siderweb

Capitan Acciaio all’Earth Day Roma 2026

RICREA sensibilizza sull’importanza del corretto conferimento degli imballaggi in acciaio