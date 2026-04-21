SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. ATA: «L'azienda continua a crescere nonostante l’i...

ATA: «L'azienda continua a crescere nonostante l’incertezza»

Pegorari (Ceo): «Manteniamo piani di sviluppo importanti grazie al buon livello della domanda»

21 aprile 2026

DÜSSELDORF – Seppure l’instabilità del quadro internazionale abbia fatto entrare il mercato in una fase attendista, i primi tre mesi dell’anno si stanno rivelando «buoni» per Arvedi Tubi Acciaio. In particolare, come sottolineato da Pierluigi Pegorari (Ceo di ATA), a sostenere le performance aziendali è soprattutto il comparto delle costruzioni e infrastrutture, oltre a un contestuale recupero del settore automotive. Un livello della domanda che si sta rivelando «sufficiente» a sostenere i piani dell’azienda parte di Gruppo Arvedi, nonostante le nubi di un contesto geopolitico e geoeconomico sempre più incerto.

Dopo un 2025 all’insegna dell’incertezza, il 2026 non sembrerebbe essere da meno. Come è iniziato l’anno per Arvedi in termini di vendite e domanda nel primo trimestre? Ci sono settori di destinazione finale o aree geografiche che stanno registrando risultati migliori rispetto ad altri?
Il primo trimestre è iniziato bene, con un gennaio robusto, complice anche il fatto che le chiusure clienti di fine anno iniziano sempre prima, per poi ritornare su livelli più normali e chiudere con leggero progresso rispetto al 2025. Superfluo dire che...

Per continuare a leggere accedi o fai la prova gratuita


Non hai l'accesso a questa news
Acciaieria Arvedi e Kirchhoff: accordo sugli acciai Arvzero - Firmato un MoU per integrare gli acciai a basse emissioni nel portafoglio prodotti e ridurre le emissioni Scope 3

20 marzo 2026

Acciaieria Arvedi e Kirchhoff: accordo sugli acciai Arvzero

Firmato un MoU per integrare gli acciai a basse emissioni nel portafoglio prodotti e ridurre le emissioni Scope 3

di Redazione siderweb
Arvedi AST prima siderurgica al mondo a ottenere l’ESG Recognition di DNV - Il riconoscimento attesta sistemi di gestione certificati nelle tre dimensioni ESG: Environmental, Social e Governance

26 febbraio 2026

Arvedi AST prima siderurgica al mondo a ottenere l’ESG Recognition di DNV

Il riconoscimento attesta sistemi di gestione certificati nelle tre dimensioni ESG: Environmental, Social e Governance

di Francesca Torricelli
Arvedi e Metlen firmano un accordo sull’energia - La partnership si inserisce nel quadro dell’Energy Release 2.0 e prevede la fornitura di circa 2,4 TWh a prezzi stabili

11 febbraio 2026

Arvedi e Metlen firmano un accordo sull’energia

La partnership si inserisce nel quadro dell’Energy Release 2.0 e prevede la fornitura di circa 2,4 TWh a prezzi stabili

di Redazione siderweb
Arvedi, Terni al centro della strategia industriale - I sindacati chiedono di riaprire il dialogo su piano industriale e accordo di programma

5 febbraio 2026

Arvedi, Terni al centro della strategia industriale

I sindacati chiedono di riaprire il dialogo su piano industriale e accordo di programma

di Francesca Torricelli
Arvedi punta su Sap Cloud Erp e intelligenza artificiale - Il programma Aries e l’iniziativa Aria segnano un’evoluzione profonda del modello industriale del Gruppo

20 gennaio 2026

Arvedi punta su Sap Cloud Erp e intelligenza artificiale

Il programma Aries e l’iniziativa Aria segnano un’evoluzione profonda del modello industriale del Gruppo

di Francesca Torricelli
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG. Edizione del 17 aprile 2026 siderweb TG. Edizione del 17 aprile 2026 Header STEEL FOCUS – Nazionalizzazione dell'acciaio: quando e dove è possibile? STEEL FOCUS – Nazionalizzazione dell'acciaio: quando e dove è possibile? Header siderweb TG. Edizione del 10 aprile 2026 siderweb TG. Edizione del 10 aprile 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Acciaieria Arvedi e Kirchhoff: accordo sugli acciai Arvzero - Firmato un MoU per integrare gli acciai a basse emissioni nel portafoglio prodotti e ridurre le emissioni Scope 3

20 marzo 2026

Acciaieria Arvedi e Kirchhoff: accordo sugli acciai Arvzero

Firmato un MoU per integrare gli acciai a basse emissioni nel portafoglio prodotti e ridurre le emissioni Scope 3

di Redazione siderweb
Arvedi AST prima siderurgica al mondo a ottenere l’ESG Recognition di DNV - Il riconoscimento attesta sistemi di gestione certificati nelle tre dimensioni ESG: Environmental, Social e Governance

26 febbraio 2026

Arvedi AST prima siderurgica al mondo a ottenere l’ESG Recognition di DNV

Il riconoscimento attesta sistemi di gestione certificati nelle tre dimensioni ESG: Environmental, Social e Governance

di Francesca Torricelli
Arvedi e Metlen firmano un accordo sull’energia - La partnership si inserisce nel quadro dell’Energy Release 2.0 e prevede la fornitura di circa 2,4 TWh a prezzi stabili

11 febbraio 2026

Arvedi e Metlen firmano un accordo sull’energia

La partnership si inserisce nel quadro dell’Energy Release 2.0 e prevede la fornitura di circa 2,4 TWh a prezzi stabili

di Redazione siderweb
Arvedi, Terni al centro della strategia industriale - I sindacati chiedono di riaprire il dialogo su piano industriale e accordo di programma

5 febbraio 2026

Arvedi, Terni al centro della strategia industriale

I sindacati chiedono di riaprire il dialogo su piano industriale e accordo di programma

di Francesca Torricelli
Arvedi punta su Sap Cloud Erp e intelligenza artificiale - Il programma Aries e l’iniziativa Aria segnano un’evoluzione profonda del modello industriale del Gruppo

20 gennaio 2026

Arvedi punta su Sap Cloud Erp e intelligenza artificiale

Il programma Aries e l’iniziativa Aria segnano un’evoluzione profonda del modello industriale del Gruppo

di Francesca Torricelli
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
9 aprile 2026

siderDATA edizione speciale 2025

Tutti i numeri dell'acciaio: l'analisi congiunturale del 2025 a cura dell'Ufficio Studi siderweb.

Altri Speciali

siderweb TG. Edizione del 17 aprile 2026

 I nostri video

17 aprile 2026

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano mercato e outlook, nuove misure di protezione commerciale dell'Europa ed ...

Riciclo imballaggi

Capitan Acciaio all’Earth Day Roma 2026

A cura di Redazione Siderweb

Capitan Acciaio all’Earth Day Roma 2026

RICREA sensibilizza sull’importanza del corretto conferimento degli imballaggi in acciaio