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WV Stahl: «Il prezzo dell'energia industriale è un segnale rilevante»

Secondo l’associazione la non cumulabilità con altre misure richiede «revisione del quadro di aiuti di Stato Ue»

20 aprile 2026

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