SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Ezz Steel valuta un progetto Dri in Algeria

Ezz Steel valuta un progetto Dri in Algeria

Allo studio un impianto con il supporto dell'Agenzia per gli investimenti algerina. Prospettive di integrazione a valle

20 aprile 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG. Edizione del 17 aprile 2026 siderweb TG. Edizione del 17 aprile 2026 Header STEEL FOCUS – Nazionalizzazione dell'acciaio: quando e dove è possibile? STEEL FOCUS – Nazionalizzazione dell'acciaio: quando e dove è possibile? Header siderweb TG. Edizione del 10 aprile 2026 siderweb TG. Edizione del 10 aprile 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Ezz Steel valuta un progetto Dri in Algeria - Allo studio un impianto con il supporto dell'Agenzia per gli investimenti algerina. Prospettive di integrazione a valle

20 aprile 2026

Ezz Steel valuta un progetto Dri in Algeria

Allo studio un impianto con il supporto dell'Agenzia per gli investimenti algerina. Prospettive di integrazione a valle

di Stefano Gennari
Anche il Dri tra gli accordi Italia-Algeria - Intesa tra CEIP e la società algerina Copresud per un progetto del valore di un miliardo di euro

25 luglio 2025

Anche il Dri tra gli accordi Italia-Algeria

Intesa tra CEIP e la società algerina Copresud per un progetto del valore di un miliardo di euro

di Redazione siderweb
Intesa Algeria-Italia: Danieli realizzerà un nuovo laminatoio per Al Solb - Accordo con la National Steel Company per un impianto da 800mila tonnellate annue di tondo per cemento armato

29 luglio 2025

Intesa Algeria-Italia: Danieli realizzerà un nuovo laminatoio per Al Solb

Accordo con la National Steel Company per un impianto da 800mila tonnellate annue di tondo per cemento armato

di Sarah Falsone
Pipex Italia: partnership esclusiva con Sarl Fluidex in Algeria - Intesa strategica per rafforzare la presenza dell'azienda italiana nel mercato africano

15 settembre 2025

Pipex Italia: partnership esclusiva con Sarl Fluidex in Algeria

Intesa strategica per rafforzare la presenza dell'azienda italiana nel mercato africano

di Stefano Gennari
Hydnum Steel: assicurata la fornitura di energia green - Assegnati 500 MW per alimentare un forno elettrico con capacità fino a 2,7 milioni di tonnellate di prodotti piani

2 marzo 2026

Hydnum Steel: assicurata la fornitura di energia green

Assegnati 500 MW per alimentare un forno elettrico con capacità fino a 2,7 milioni di tonnellate di prodotti piani

di Sarah Falsone
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
9 aprile 2026

siderDATA edizione speciale 2025

Tutti i numeri dell'acciaio: l'analisi congiunturale del 2025 a cura dell'Ufficio Studi siderweb.

Altri Speciali

siderweb TG. Edizione del 17 aprile 2026

 I nostri video

17 aprile 2026

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano mercato e outlook, nuove misure di protezione commerciale dell'Europa ed ...

Riciclo imballaggi

Capitan Acciaio all’Earth Day Roma 2026

A cura di Redazione Siderweb

Capitan Acciaio all’Earth Day Roma 2026

RICREA sensibilizza sull’importanza del corretto conferimento degli imballaggi in acciaio