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Tosyalı: acciaio per automotive in Algeria dal terzo trimestre

Investimento da 2,5 miliardi di dollari e 700mila tonnellate di capacità: obiettivo top 20 dei produttori mondiali

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