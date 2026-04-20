Swiss Steel Group naviga nell’incertezza con cauto ottimismo

Frank Koch descrive una fragile ripresa della domanda, le pressioni dei costi e i nodi regolatori del mercato europeo

DÜSSELDORF – All’inizio del 2026, Swiss Steel Group registra timidi segnali di miglioramento della domanda, ma il contesto di mercato resta fragile e ancora lontano dai livelli pre-crisi. In un’intervista a siderweb, il Ceo del Gruppo Frank Koch ha offerto una valutazione equilibrata della situazione attuale, sottolineando sia i modesti progressi sia le persistenti criticità strutturali.

«Al momento osserviamo un lieve miglioramento dell’acquisizione ordini», ha dichiarato Koch, precisando però che non è ancora chiaro «se si tratti di una vera ripresa industriale o semplicemente di un effetto di ricostituzione delle scorte lungo la catena del valore».

Nonostante alcuni segnali positivi...

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