SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Acciai speciali, il risveglio della domanda è atte...

Acciai speciali, il risveglio della domanda è atteso già nel Q3

Banzato (Acciaierie Venete): «A fine anno in funzione il nuovo forno di Padova. Presto un progetto sul biometano»

20 aprile 2026

DÜSSELDORF – Il mercato degli acciai speciali, dopo aver iniziato l’anno con un certo ottimismo, è entrato in una fase attendista. La maggiore incertezza che ha caratterizzato le ultime settimane, l’incremento delle quotazioni energetiche e l’aumento dei costi logistici hanno infatti spinto diversi operatori a rallentare e ad agire con maggiore «riflessività». Tuttavia, l’entrata in vigore del Cbam e la prossima implementazione delle misure sostitutive della Salvaguardia fanno intravedere al comparto segnali di un risveglio della domanda nel Q4, se non addirittura già nel Q3. Concetti sottolineati da Alessandro Banzato, presidente di Acciaierie Venete, che ha anche anticipato a siderweb l’entrata in funzione del nuovo forno elettrico dell’acciaieria di Padova e la prossima presentazione di un progetto dedicato al biometano.

Come è terminato il 2025 e come è iniziato il 2026? Quali sono i trend principali che hanno caratterizzato il mercato nel primo trimestre?
La fine dello scorso anno e i primi due mesi del 2026 sono stati buoni in termini di domanda e richieste di offerte a valle, lasciando intravedere un possibile cambio di tendenza. Successivamente...

Per continuare a leggere accedi o fai la prova gratuita


Non hai l'accesso a questa news

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG. Edizione del 17 aprile 2026 siderweb TG. Edizione del 17 aprile 2026 Header STEEL FOCUS – Nazionalizzazione dell'acciaio: quando e dove è possibile? STEEL FOCUS – Nazionalizzazione dell'acciaio: quando e dove è possibile? Header siderweb TG. Edizione del 10 aprile 2026 siderweb TG. Edizione del 10 aprile 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Acciai speciali, il risveglio della domanda è atteso già nel Q3 - Banzato (Acciaierie Venete): «A fine anno in funzione il nuovo forno di Padova. Presto un progetto sul biometano»

20 aprile 2026

Acciai speciali, il risveglio della domanda è atteso già nel Q3

Banzato (Acciaierie Venete): «A fine anno in funzione il nuovo forno di Padova. Presto un progetto sul biometano»

di Federico Fusca
Cogne Acciai Speciali: «Investimenti diretti all’integrazione a valle» - Vuillermin: «Cbam e prossime misure sostitutive della Salvaguardia fanno sperare in ripresa della domanda nel Q4»

14 aprile 2026

Cogne Acciai Speciali: «Investimenti diretti all’integrazione a valle»

Vuillermin: «Cbam e prossime misure sostitutive della Salvaguardia fanno sperare in ripresa della domanda nel Q4»

di Federico Fusca
Acciai speciali, «timida ripresa nel 2026» - Roberto de Miranda (ORI Martin): «Necessarie alcune riforme a livello comunitario»

17 aprile 2026

Acciai speciali, «timida ripresa nel 2026»

Roberto de Miranda (ORI Martin): «Necessarie alcune riforme a livello comunitario»

di Federico Fusca
Tenaris: 2025 «robusto» nonostante i cali - Lo scorso anno il gruppo ha registrato frenate nel fatturato e negli utili

19 febbraio 2026

Tenaris: 2025 «robusto» nonostante i cali

Lo scorso anno il gruppo ha registrato frenate nel fatturato e negli utili

di Federico Fusca
Acciaio: 2026 a marce ridotte - Secondo World Steel Association «la domanda ha toccato il fondo». 2027 in progressione

15 aprile 2026

Acciaio: 2026 a marce ridotte

Secondo World Steel Association «la domanda ha toccato il fondo». 2027 in progressione

di Stefano Ferrari
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
9 aprile 2026

siderDATA edizione speciale 2025

Tutti i numeri dell'acciaio: l'analisi congiunturale del 2025 a cura dell'Ufficio Studi siderweb.

Altri Speciali

siderweb TG. Edizione del 17 aprile 2026

 I nostri video

17 aprile 2026

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano mercato e outlook, nuove misure di protezione commerciale dell'Europa ed ...

Riciclo imballaggi

Capitan Acciaio all’Earth Day Roma 2026

A cura di Redazione Siderweb

Capitan Acciaio all’Earth Day Roma 2026

RICREA sensibilizza sull’importanza del corretto conferimento degli imballaggi in acciaio