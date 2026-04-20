Acciai speciali, il risveglio della domanda è atteso già nel Q3
Banzato (Acciaierie Venete): «A fine anno in funzione il nuovo forno di Padova. Presto un progetto sul biometano»
20 aprile 2026
DÜSSELDORF – Il mercato degli acciai speciali, dopo aver iniziato l’anno con un certo ottimismo, è entrato in una fase attendista. La maggiore incertezza che ha caratterizzato le ultime settimane, l’incremento delle quotazioni energetiche e l’aumento dei costi logistici hanno infatti spinto diversi operatori a rallentare e ad agire con maggiore «riflessività». Tuttavia, l’entrata in vigore del Cbam e la prossima implementazione delle misure sostitutive della Salvaguardia fanno intravedere al comparto segnali di un risveglio della domanda nel Q4, se non addirittura già nel Q3. Concetti sottolineati da Alessandro Banzato, presidente di Acciaierie Venete, che ha anche anticipato a siderweb l’entrata in funzione del nuovo forno elettrico dell’acciaieria di Padova e la prossima presentazione di un progetto dedicato al biometano.
Come è terminato il 2025 e come è iniziato il 2026? Quali sono i trend principali che hanno caratterizzato il mercato nel primo trimestre?
La fine dello scorso anno e i primi due mesi del 2026 sono stati buoni in termini di domanda e richieste di offerte a valle, lasciando intravedere un possibile cambio di tendenza. Successivamente...
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