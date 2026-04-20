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Metinvest, oltre 28mila tonnellate di coils da Zaporizhstal a Iași

Forniture intra-gruppo sostengono la produzione del sito rumeno e al contempo l’utilizzo degli impianti ucraini

20 aprile 2026

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