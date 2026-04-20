Gruppo Riva: «La ripresa inizierà già nel 2026»
Lorenzo Riva (Riva Stahl): «Percepiamo un sentiment positivo. Cbam e salvaguardie strumenti vitali per l’acciaio Ue»
20 aprile 2026
DÜSSELDORF – I primi mesi del 2026, grazie anche all’intervento di Cbam e all’attesa delle nuove misure sostitutive della Salvaguardia, hanno confermato i segnali di ripresa emersi alla fine del 2025 e già quest’anno potrebbe rappresentare l’inizio di una ripresa del mercato siderurgico in Europa. Questa la visione di Lorenzo Riva, Ceo di Riva Stahl e vicepresidente di Eurofer, che ha anche sottolineato la presenza di Gruppo Riva alla prossima edizione di Made in Steel.
«Il 2025 è stato certamente un anno complicato, ma comunque migliore rispetto al 2024. Dalla fine dello scorso anno inoltre abbiamo iniziato a vedere segnali di ripresa del mercato e in questa direzione è cominciato anche il 2026», ha spiegato Lorenzo Riva. «Nel primo bimestre, infatti, abbiamo visto la fiducia crescere giornalmente, anche perché gli stock erano tutti molto bassi dopo i precedenti anni difficili. Un inizio comunque non particolarmente euforico, ma si percepiva un sentiment positivo», ha aggiunto.
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