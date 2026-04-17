Outokumpu tra domanda debole e nuove regole del gioco
Müller: consumi fermi in Europa, mentre Cbam e misure Ue spingono verso forniture regionali
17 aprile 2026
DÜSSELDORF – Outokumpu ha aperto il 2026 in un clima di cauto ottimismo per il mercato globale dell’acciaio inox, dopo un 2025 segnato da una ripresa moderata della domanda e da un contesto operativo ancora complesso. In Europa, tuttavia, la domanda di fondo resta sostanzialmente piatta, senza segnali concreti di miglioramento.
«La domanda reale in Europa è più o meno invariata: non peggiora, ma non migliora», ha dichiarato Jörg Müller, Senior Vice President e Head of Sales BL Stainless Europe del gruppo siderurgico finlandese.
Nel frattempo, stanno cambiando i modelli di approvvigionamento. La richiesta di materiale europeo è in aumento, trainata più dalle aspettative normative che dai consumi finali. A incidere sono soprattutto il Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (Cbam) e la prevista revisione delle misure di Salvaguardia Ue nella seconda metà dell’anno. La tendenza è diventata più evidente negli ultimi mesi, in particolare nei segmenti tradizionalmente più esposti alle importazioni, dove gli acquirenti stanno rivedendo le strategie di procurement.
Secondo Müller, l’andamento...
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