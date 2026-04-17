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Outokumpu tra domanda debole e nuove regole del gioco

Müller: consumi fermi in Europa, mentre Cbam e misure Ue spingono verso forniture regionali

17 aprile 2026

DÜSSELDORF Outokumpu ha aperto il 2026 in un clima di cauto ottimismo per il mercato globale dell’acciaio inox, dopo un 2025 segnato da una ripresa moderata della domanda e da un contesto operativo ancora complesso. In Europa, tuttavia, la domanda di fondo resta sostanzialmente piatta, senza segnali concreti di miglioramento.
«La domanda reale in Europa è più o meno invariata: non peggiora, ma non migliora», ha dichiarato Jörg Müller, Senior Vice President e Head of Sales BL Stainless Europe del gruppo siderurgico finlandese.

Nel frattempo, stanno cambiando i modelli di approvvigionamento. La richiesta di materiale europeo è in aumento, trainata più dalle aspettative normative che dai consumi finali. A incidere sono soprattutto il Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (Cbam) e la prevista revisione delle misure di Salvaguardia Ue nella seconda metà dell’anno. La tendenza è diventata più evidente negli ultimi mesi, in particolare nei segmenti tradizionalmente più esposti alle importazioni, dove gli acquirenti stanno rivedendo le strategie di procurement.

Secondo Müller, l’andamento...

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