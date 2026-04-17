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Scende la produzione cinese di acciaio

Tra costi in aumento, domanda fragile ed export in contrazione, è stato il marzo peggiore dal 2020

17 aprile 2026

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