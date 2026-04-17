Kalibre Boru: adattarsi alle sfide del mercato automobilistico globale

Ali Okyay, general manager: «Fondamentale offrire valore aggiunto ai clienti e rimanere orientati alla crescita»

DÜSSELDORF – L'industria della produzione automobilistica sta affrontando un periodo difficile, caratterizzato da una forte concorrenza e incertezze. Ali Okyay, General Manager di Kalibre Boru, ha condiviso alcune riflessioni sull’operatività dell'azienda e sugli ostacoli che sta affrontando. In una recente intervista con siderweb, ha sottolineato il forte impegno della società nella produzione di componenti automobilistici di alta qualità attraverso processi specializzati. «In Kalibre Boru, siamo specializzati nella produzione di tubi in acciaio di precisione esclusivamente per l'industria automobilistica. I nostri processi includono taglio, lavorazione, foratura, piegatura, taglio laser e stampaggio, che trasformano i tubi in componenti pronti per essere utilizzati nelle linee di fornitori automobilistici. Questo aumenta la loro efficienza e capacità».

Okyay ha anche evidenziato l'impegno dell'azienda a offrire valore aggiunto oltre la semplice produzione. «Non produciamo solo...

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