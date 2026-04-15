SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Pasini: «Domanda buona in Italia, ma pesa lo shock...

Pasini: «Domanda buona in Italia, ma pesa lo shock energetico»

Feralpi tra rialzo dei costi e incertezza, ma con fiducia nelle nuove misure Ue. Avanti sulla decarbonizzazione

15 aprile 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header STEEL FOCUS – Nazionalizzazione dell'acciaio: quando e dove è possibile? STEEL FOCUS – Nazionalizzazione dell'acciaio: quando e dove è possibile? Header siderweb TG. Edizione del 10 aprile 2026 siderweb TG. Edizione del 10 aprile 2026 Header Mediterranean Steel Talks: Alexander M. Julius Mediterranean Steel Talks: Alexander M. Julius
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Pasini: «Domanda buona in Italia, ma pesa lo shock energetico» - Feralpi tra rialzo dei costi e incertezza, ma con fiducia nelle nuove misure Ue. Avanti sulla decarbonizzazione

15 aprile 2026

Pasini: «Domanda buona in Italia, ma pesa lo shock energetico»

Feralpi tra rialzo dei costi e incertezza, ma con fiducia nelle nuove misure Ue. Avanti sulla decarbonizzazione

di Stefano Gennari
Pasini (Feralpi): «Domanda sarà spinta da misure Ue e investimenti statali» - «Necessaria Ilva a 4-5 milioni di tonnellate. Produttori italiani contrari al progetto di Piombino»

3 marzo 2026

Pasini (Feralpi): «Domanda sarà spinta da misure Ue e investimenti statali»

«Necessaria Ilva a 4-5 milioni di tonnellate. Produttori italiani contrari al progetto di Piombino»

di Federico Fusca
Acciai lunghi e piani protagonisti a Made in Steel - A MERCATO & DINTORNI la parola a Pasini, Banzato, Pegorari, Imperato e Gabrielli

7 maggio 2025

Acciai lunghi e piani protagonisti a Made in Steel

A MERCATO & DINTORNI la parola a Pasini, Banzato, Pegorari, Imperato e Gabrielli

di Stefano Gennari
2026 anno della svolta (prudente) grazie alle misure Ue - Gozzi e Pasini all'Industria Italiana Summit: «Bene limiti all'import e Buy European, restano i nodi energia e rottame»

18 novembre 2025

2026 anno della svolta (prudente) grazie alle misure Ue

Gozzi e Pasini all'Industria Italiana Summit: «Bene limiti all'import e Buy European, restano i nodi energia e rottame»

di Stefano Gennari
MERCATO & DINTORNI: focus acciai lunghi e costruzioni - Il 3 marzo il webinar dedicato al mercato dell'edilizia, con l’intervento di Giuseppe Pasini (Feralpi)

25 febbraio 2026

MERCATO & DINTORNI: focus acciai lunghi e costruzioni

Il 3 marzo il webinar dedicato al mercato dell'edilizia, con l’intervento di Giuseppe Pasini (Feralpi)

di Redazione siderweb
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
9 aprile 2026

siderDATA edizione speciale 2025

Tutti i numeri dell'acciaio: l'analisi congiunturale del 2025 a cura dell'Ufficio Studi siderweb.

Altri Speciali

STEEL FOCUS – Nazionalizzazione dell'acciaio: quando e dove è possibile?

 I nostri video

11 aprile 2026

Nonostante la soluzione della statalizzazione sembrava ormai archiviata dopo l'ondata di privatizzazioni degli anni 90 e 2000, ...

Riciclo imballaggi

Capitan Acciaio all’Earth Day Roma 2026

A cura di Redazione Siderweb

Capitan Acciaio all’Earth Day Roma 2026

RICREA sensibilizza sull’importanza del corretto conferimento degli imballaggi in acciaio