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WV Stahl: positive le nuove misure europee

Secondo l’associazione dei produttori tedeschi il sistema è più flessibile e reattivo

15 aprile 2026

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