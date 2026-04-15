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Meccanica: margini e fatturati ridotti per un’impresa su due

Fiducia in calo secondo il sondaggio di Anima Confindustria tra gli associati

15 aprile 2026

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