SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. L’appello di Eurometal supera le 300 adesioni

L’appello di Eurometal supera le 300 adesioni

Online la piattaforma steelindustrynow.eu. Ora il confronto con le istituzioni europee e nazionali

15 aprile 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




Appello Eurometal all’Europa: «Servono interventi immediati per l'acciaio» - Assofermet aderisce e invita le imprese associate a sottoscrivere l’iniziativa

8 aprile 2026

Appello Eurometal all’Europa: «Servono interventi immediati per l'acciaio»

Assofermet aderisce e invita le imprese associate a sottoscrivere l’iniziativa

di Stefano Gennari
Eurometal Southern Europe Meeting: fermare il declino industriale - Domanda e costi sotto la lente nella tavola rotonda “Rolling the deep! Are we risking EU industrial desertification?”

26 febbraio 2026

Eurometal Southern Europe Meeting: fermare il declino industriale

Domanda e costi sotto la lente nella tavola rotonda “Rolling the deep! Are we risking EU industrial desertification?”

di Stefano Ferrari
Eurometal Southern Europe Meeting: fare sistema contro la delocalizzazione - Sfide e cambiamento al centro della tavola rotonda "The 'new normal' of global economy while Europe loses track"

26 febbraio 2026

Eurometal Southern Europe Meeting: fare sistema contro la delocalizzazione

Sfide e cambiamento al centro della tavola rotonda "The 'new normal' of global economy while Europe loses track"

di Stefano Ferrari
Eurometal Southern Europe Meeting: anni ricchi di sfide attendono l'acciaio - Rossi (EconPartners & Oxford Economics): «Contrastare la stagnazione secolare»

26 febbraio 2026

Eurometal Southern Europe Meeting: anni ricchi di sfide attendono l'acciaio

Rossi (EconPartners & Oxford Economics): «Contrastare la stagnazione secolare»

di Stefano Ferrari
Cbam, Alexander Julius: «Altro che successo, è caos e incertezza» - Il presidente di Eurometal "boccia" il debutto del Meccanismo: la confusione frena la sottoscrizione di nuovi contratti

23 gennaio 2026

Cbam, Alexander Julius: «Altro che successo, è caos e incertezza»

Il presidente di Eurometal "boccia" il debutto del Meccanismo: la confusione frena la sottoscrizione di nuovi contratti

di Stefano Gennari
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header STEEL FOCUS – Nazionalizzazione dell'acciaio: quando e dove è possibile? STEEL FOCUS – Nazionalizzazione dell'acciaio: quando e dove è possibile? Header siderweb TG. Edizione del 10 aprile 2026 siderweb TG. Edizione del 10 aprile 2026 Header Mediterranean Steel Talks: Alexander M. Julius Mediterranean Steel Talks: Alexander M. Julius
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Appello Eurometal all’Europa: «Servono interventi immediati per l'acciaio» - Assofermet aderisce e invita le imprese associate a sottoscrivere l’iniziativa

8 aprile 2026

Appello Eurometal all’Europa: «Servono interventi immediati per l'acciaio»

Assofermet aderisce e invita le imprese associate a sottoscrivere l’iniziativa

di Stefano Gennari
Eurometal Southern Europe Meeting: fermare il declino industriale - Domanda e costi sotto la lente nella tavola rotonda “Rolling the deep! Are we risking EU industrial desertification?”

26 febbraio 2026

Eurometal Southern Europe Meeting: fermare il declino industriale

Domanda e costi sotto la lente nella tavola rotonda “Rolling the deep! Are we risking EU industrial desertification?”

di Stefano Ferrari
Eurometal Southern Europe Meeting: fare sistema contro la delocalizzazione - Sfide e cambiamento al centro della tavola rotonda "The 'new normal' of global economy while Europe loses track"

26 febbraio 2026

Eurometal Southern Europe Meeting: fare sistema contro la delocalizzazione

Sfide e cambiamento al centro della tavola rotonda "The 'new normal' of global economy while Europe loses track"

di Stefano Ferrari
Eurometal Southern Europe Meeting: anni ricchi di sfide attendono l'acciaio - Rossi (EconPartners & Oxford Economics): «Contrastare la stagnazione secolare»

26 febbraio 2026

Eurometal Southern Europe Meeting: anni ricchi di sfide attendono l'acciaio

Rossi (EconPartners & Oxford Economics): «Contrastare la stagnazione secolare»

di Stefano Ferrari
Cbam, Alexander Julius: «Altro che successo, è caos e incertezza» - Il presidente di Eurometal "boccia" il debutto del Meccanismo: la confusione frena la sottoscrizione di nuovi contratti

23 gennaio 2026

Cbam, Alexander Julius: «Altro che successo, è caos e incertezza»

Il presidente di Eurometal "boccia" il debutto del Meccanismo: la confusione frena la sottoscrizione di nuovi contratti

di Stefano Gennari
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
9 aprile 2026

siderDATA edizione speciale 2025

Tutti i numeri dell'acciaio: l'analisi congiunturale del 2025 a cura dell'Ufficio Studi siderweb.

Altri Speciali

STEEL FOCUS – Nazionalizzazione dell'acciaio: quando e dove è possibile?

 I nostri video

11 aprile 2026

Nonostante la soluzione della statalizzazione sembrava ormai archiviata dopo l'ondata di privatizzazioni degli anni 90 e 2000, ...

Riciclo imballaggi

Capitan Acciaio all’Earth Day Roma 2026

A cura di Redazione Siderweb

Capitan Acciaio all’Earth Day Roma 2026

RICREA sensibilizza sull’importanza del corretto conferimento degli imballaggi in acciaio