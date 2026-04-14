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Cogne Acciai Speciali: «Investimenti diretti all’integrazione a valle»

Vuillermin: «Cbam e prossime misure sostitutive della Salvaguardia fanno sperare in ripresa della domanda nel Q4»

14 aprile 2026

Grazie alle misure di difesa commerciale adottate e in fase di implementazione da parte dell’Unione europea, la domanda di prodotti lunghi in acciaio inox e acciai speciali potrebbe tornare a crescere a partire dal quarto trimestre dell’anno. Questo quanto affermato dal direttore commerciale di Cogne Acciai Speciali, Andy Vuillermin, che ha anche indicato come uno degli obiettivi di crescita principali del gruppo sia quello di consolidare la propria integrazione a valle.

Ad alimentare le speranze di un possibile cambiamento dell’attuale difficile situazione di mercato, come anticipato in apertura, sono le azioni europee dirette a proteggere il comparto siderurgico dall’instabilità globale e dalla concorrenza estera. In particolare, «con l’introduzione del Cbam avevamo iniziato a intravedere dei segnali per una possibile svolta e stava emergendo una certa idea di miglioramento»...

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