Cogne Acciai Speciali: «Investimenti diretti all’integrazione a valle»
Vuillermin: «Cbam e prossime misure sostitutive della Salvaguardia fanno sperare in ripresa della domanda nel Q4»
14 aprile 2026
Grazie alle misure di difesa commerciale adottate e in fase di implementazione da parte dell’Unione europea, la domanda di prodotti lunghi in acciaio inox e acciai speciali potrebbe tornare a crescere a partire dal quarto trimestre dell’anno. Questo quanto affermato dal direttore commerciale di Cogne Acciai Speciali, Andy Vuillermin, che ha anche indicato come uno degli obiettivi di crescita principali del gruppo sia quello di consolidare la propria integrazione a valle.
Ad alimentare le speranze di un possibile cambiamento dell’attuale difficile situazione di mercato, come anticipato in apertura, sono le azioni europee dirette a proteggere il comparto siderurgico dall’instabilità globale e dalla concorrenza estera. In particolare, «con l’introduzione del Cbam avevamo iniziato a intravedere dei segnali per una possibile svolta e stava emergendo una certa idea di miglioramento»...
Per continuare a leggere accedi o fai la prova gratuita
MERCATI
-
10 aprile 2026
Rottame: un mercato ancora difficile da decifrare
Acciaierie puntano alla riconduzione, commercianti spingono per aumenti. Trattative ancora limitate
-
9 aprile 2026
Billette: prospettive rialziste
Domanda e offerta non si incontrano, trattative ferme
-
8 aprile 2026
Coils: tentativi di aumento per il terzo trimestre
Prezzi stabili sul breve, pressioni rialziste lato offerta e crescenti timori sulla domanda
-
8 aprile 2026
Tondo: mercato in stallo dopo i rialzi
Le acciaierie puntano a consolidare i nuovi livelli, ma domanda debole e scorte elevate frenano gli scambi
-
3 aprile 2026
Travi e laminati mercantili ancora in tensione
La produzione cerca di recuperare gli extra costi
SPECIALI
siderDATA edizione speciale 2025
Tutti i numeri dell'acciaio: l'analisi congiunturale del 2025 a cura dell'Ufficio Studi siderweb.
STEEL FOCUS – Nazionalizzazione dell'acciaio: quando e dove è possibile?
11 aprile 2026
Nonostante la soluzione della statalizzazione sembrava ormai archiviata dopo l'ondata di privatizzazioni degli anni 90 e 2000, ...
SPORTELLO Riciclo imballaggi
A cura di Redazione Siderweb
Lascia un Commento