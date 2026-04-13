SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Salvaguardia Uk: allarme degli utilizzatori

Salvaguardia Uk: allarme degli utilizzatori

La Confederation of British Metalforming scrive al Governo

13 aprile 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header STEEL FOCUS – Nazionalizzazione dell'acciaio: quando e dove è possibile? STEEL FOCUS – Nazionalizzazione dell'acciaio: quando e dove è possibile? Header siderweb TG. Edizione del 10 aprile 2026 siderweb TG. Edizione del 10 aprile 2026 Header Mediterranean Steel Talks: Alexander M. Julius Mediterranean Steel Talks: Alexander M. Julius
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Salvaguardia Uk: allarme degli utilizzatori - La Confederation of British Metalforming scrive al Governo

13 aprile 2026

Salvaguardia Uk: allarme degli utilizzatori

La Confederation of British Metalforming scrive al Governo

di Elisa Bonomelli
Uk: possibile inasprimento delle quote all’import d’acciaio - Tata Steel: «Sarebbe un sostegno decisivo e rispecchierebbe le reali esigenze del mercato britannico»

30 gennaio 2026

Uk: possibile inasprimento delle quote all’import d’acciaio

Tata Steel: «Sarebbe un sostegno decisivo e rispecchierebbe le reali esigenze del mercato britannico»

di Federico Fusca
Salvaguardia Ue: esulta la siderurgia britannica - Dipartimento per il commercio Uk: «Produttori britannici potranno riacquisire l’accesso senza dazi al mercato Ue»

4 agosto 2025

Salvaguardia Ue: esulta la siderurgia britannica

Dipartimento per il commercio Uk: «Produttori britannici potranno riacquisire l’accesso senza dazi al mercato Ue»

di Federico Fusca
Uk, primo passo verso la nazionalizzazione di British Steel - Il Governo ha approvato una legge per assumere la gestione temporanea dell’azienda

14 aprile 2025

Uk, primo passo verso la nazionalizzazione di British Steel

Il Governo ha approvato una legge per assumere la gestione temporanea dell’azienda

di Federico Fusca
La Nuova Zelanda approva un impianto di acciaio verde - Il progetto per la produzione di acciaio strutturale creerà 200 posti di lavoro e contribuirà alla riduzione dell'import

18 marzo 2026

La Nuova Zelanda approva un impianto di acciaio verde

Il progetto per la produzione di acciaio strutturale creerà 200 posti di lavoro e contribuirà alla riduzione dell'import

di Sarah Falsone
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
9 aprile 2026

siderDATA edizione speciale 2025

Tutti i numeri dell'acciaio: l'analisi congiunturale del 2025 a cura dell'Ufficio Studi siderweb.

Altri Speciali

STEEL FOCUS – Nazionalizzazione dell'acciaio: quando e dove è possibile?

 I nostri video

11 aprile 2026

Nonostante la soluzione della statalizzazione sembrava ormai archiviata dopo l'ondata di privatizzazioni degli anni 90 e 2000, ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Redazione Siderweb

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio