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Dopo Taranto, Jindal in visita a Genova

Il gruppo interessato a rilevare l’ex Ilva ha verificato lo stato di salute degli impianti dei due poli del Nord

13 aprile 2026

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