SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. thyssenkrupp cresce in Messico con Aceroteca

thyssenkrupp cresce in Messico con Aceroteca

Salgono presenza industriale e capacità di servizio nel Nord America grazie a una piattaforma produttiva a Monterrey

13 aprile 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




thyssenkrupp chiede all'Ue protezioni sugli acciai magnetici - «Importazioni di materiale a basso costo dall'Asia mettono a rischio industria e competenze»

3 aprile 2026

thyssenkrupp chiede all'Ue protezioni sugli acciai magnetici

«Importazioni di materiale a basso costo dall'Asia mettono a rischio industria e competenze»

di Stefano Gennari
Henkel sceglie l’acciaio bluemint per ridurre le emissioni - Partnership con thyssenkrupp Rasselstein e Pirlo per packaging in banda stagnata a minore impatto CO₂

3 aprile 2026

Henkel sceglie l’acciaio bluemint per ridurre le emissioni

Partnership con thyssenkrupp Rasselstein e Pirlo per packaging in banda stagnata a minore impatto CO₂

di Sarah Falsone
thyssenkrupp Automotive Technology cede Automation Engineering - La business unit passa ad Agile Robots e diventa “Krause Automation”

3 aprile 2026

thyssenkrupp Automotive Technology cede Automation Engineering

La business unit passa ad Agile Robots e diventa “Krause Automation”

di Sarah Falsone
thyssenkrupp taglia la produzione in Francia e Germania - L’azienda: «Situazione causata da eccesso di import Ue di lamierino magnetico. A rischio 1.200 posti di lavoro»

30 marzo 2026

thyssenkrupp taglia la produzione in Francia e Germania

L’azienda: «Situazione causata da eccesso di import Ue di lamierino magnetico. A rischio 1.200 posti di lavoro»

di Federico Fusca
In bilico le trattative tra thyssenkrupp e Jindal Steel per TKSE - Le negoziazioni potrebbero saltare per divergenze legate a pensioni, investimenti e costi energetici

26 marzo 2026

In bilico le trattative tra thyssenkrupp e Jindal Steel per TKSE

Le negoziazioni potrebbero saltare per divergenze legate a pensioni, investimenti e costi energetici

di Federico Fusca
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header STEEL FOCUS – Nazionalizzazione dell'acciaio: quando e dove è possibile? STEEL FOCUS – Nazionalizzazione dell'acciaio: quando e dove è possibile? Header siderweb TG. Edizione del 10 aprile 2026 siderweb TG. Edizione del 10 aprile 2026 Header Mediterranean Steel Talks: Alexander M. Julius Mediterranean Steel Talks: Alexander M. Julius
Altri video

ARTICOLI SIMILI

thyssenkrupp chiede all'Ue protezioni sugli acciai magnetici - «Importazioni di materiale a basso costo dall'Asia mettono a rischio industria e competenze»

3 aprile 2026

thyssenkrupp chiede all'Ue protezioni sugli acciai magnetici

«Importazioni di materiale a basso costo dall'Asia mettono a rischio industria e competenze»

di Stefano Gennari
Henkel sceglie l’acciaio bluemint per ridurre le emissioni - Partnership con thyssenkrupp Rasselstein e Pirlo per packaging in banda stagnata a minore impatto CO₂

3 aprile 2026

Henkel sceglie l’acciaio bluemint per ridurre le emissioni

Partnership con thyssenkrupp Rasselstein e Pirlo per packaging in banda stagnata a minore impatto CO₂

di Sarah Falsone
thyssenkrupp Automotive Technology cede Automation Engineering - La business unit passa ad Agile Robots e diventa “Krause Automation”

3 aprile 2026

thyssenkrupp Automotive Technology cede Automation Engineering

La business unit passa ad Agile Robots e diventa “Krause Automation”

di Sarah Falsone
thyssenkrupp taglia la produzione in Francia e Germania - L’azienda: «Situazione causata da eccesso di import Ue di lamierino magnetico. A rischio 1.200 posti di lavoro»

30 marzo 2026

thyssenkrupp taglia la produzione in Francia e Germania

L’azienda: «Situazione causata da eccesso di import Ue di lamierino magnetico. A rischio 1.200 posti di lavoro»

di Federico Fusca
In bilico le trattative tra thyssenkrupp e Jindal Steel per TKSE - Le negoziazioni potrebbero saltare per divergenze legate a pensioni, investimenti e costi energetici

26 marzo 2026

In bilico le trattative tra thyssenkrupp e Jindal Steel per TKSE

Le negoziazioni potrebbero saltare per divergenze legate a pensioni, investimenti e costi energetici

di Federico Fusca
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
9 aprile 2026

siderDATA edizione speciale 2025

Tutti i numeri dell'acciaio: l'analisi congiunturale del 2025 a cura dell'Ufficio Studi siderweb.

Altri Speciali

STEEL FOCUS – Nazionalizzazione dell'acciaio: quando e dove è possibile?

 I nostri video

11 aprile 2026

Nonostante la soluzione della statalizzazione sembrava ormai archiviata dopo l'ondata di privatizzazioni degli anni 90 e 2000, ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Redazione Siderweb

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio