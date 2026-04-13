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Russia, export vicino ai livelli record del 2021

Spedizioni di acciaio a quota 24 milioni di tonnellate nel 2025, trainate dalla domanda turca

13 aprile 2026

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