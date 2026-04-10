SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Assofermet Rottami: mercato incerto a marzo, ma pr...

Assofermet Rottami: mercato incerto a marzo, ma prezzi stabili

Nuova nota di mercato su rottame ferroso e inox, ghise e ferroleghe

10 aprile 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG. Edizione del 10 aprile 2026 siderweb TG. Edizione del 10 aprile 2026 Header Mediterranean Steel Talks: Alexander M. Julius Mediterranean Steel Talks: Alexander M. Julius Header L'altro volto dell'acciaio: Luigi Cuzzolin L'altro volto dell'acciaio: Luigi Cuzzolin
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Assofermet Rottami: mercato incerto a marzo, ma prezzi stabili - Nuova nota di mercato su rottame ferroso e inox, ghise e ferroleghe

10 aprile 2026

Assofermet Rottami: mercato incerto a marzo, ma prezzi stabili

Nuova nota di mercato su rottame ferroso e inox, ghise e ferroleghe

di Stefano Gennari
Assofermet Rottami: gennaio in rialzo ma il mercato resta fragile - Il Cbam frena inox e ghisa: cautela delle acciaierie, trattative rallentate e quotazioni incerte

6 febbraio 2026

Assofermet Rottami: gennaio in rialzo ma il mercato resta fragile

Il Cbam frena inox e ghisa: cautela delle acciaierie, trattative rallentate e quotazioni incerte

di Sarah Falsone
Assofermet Rottami: marzo tra incertezze geopolitiche e domanda debole - Mercato nazionale cauto. Stabili i prezzi internazionali, mentre il Cbam continua a condizionare il mercato della ghisa

6 marzo 2026

Assofermet Rottami: marzo tra incertezze geopolitiche e domanda debole

Mercato nazionale cauto. Stabili i prezzi internazionali, mentre il Cbam continua a condizionare il mercato della ghisa

di Sarah Falsone
MERCATO & DINTORNI, nel 2026 prezzi stabili salvo shock esogeni - Fornasini: «Le misure di difesa Ue potrebbero sostenere i valori interni»

20 gennaio 2026

MERCATO & DINTORNI, nel 2026 prezzi stabili salvo shock esogeni

Fornasini: «Le misure di difesa Ue potrebbero sostenere i valori interni»

di Sarah Falsone
Tubi saldati: prezzi in recupero, ma domanda ancora debole - Attese di possibile ripresa dei consumi nelle prossime settimane e attenzione agli effetti delle misure regolatorie Ue Tubi saldati: prezzi in recupero, ma domanda ancora debole - Attese di possibile ripresa dei consumi nelle prossime settimane e attenzione agli effetti delle misure regolatorie Ue

12 marzo 2026

Tubi saldati: prezzi in recupero, ma domanda ancora debole

Attese di possibile ripresa dei consumi nelle prossime settimane e attenzione agli effetti delle misure regolatorie Ue

di Sarah Falsone
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
9 aprile 2026

siderDATA edizione speciale 2025

Tutti i numeri dell'acciaio: l'analisi congiunturale del 2025 a cura dell'Ufficio Studi siderweb.

Altri Speciali

siderweb TG. Edizione del 10 aprile 2026

 I nostri video

10 aprile 2026

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano Made in Steel, Cbam e appello dell'acciaio europeo alle istituzioni.

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Redazione Siderweb

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio