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È online Steel Trends di aprile

Nuovo numero del report di siderweb sui mercati italiano e internazionale, questo mese con focus sul Cbam

10 aprile 2026 Translated by Deepl

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È ora disponibile nella sezione My Market & Trends di siderweb il nuovo numero di Steel Trends, il report mensile pensato per offrire una panoramica chiara e approfondita sul mercato siderurgico internazionale.

In questo numero:

  • l’analisi sull’andamento dei prezzi delle principali materie prime (minerale di ferro e rottame ferroso), dei semilavorati (bramme e billette) e degli acciai al carbonio, con focus su Cina, Turchia, Europa, Italia, Stati Uniti e India;
  • un approfondimento sul Cbam, realizzato con il contributo di MATERIA, che analizza il primo prezzo ufficiale dei certificati e le implicazioni per la competitività delle importazioni;
  • una selezione di link alle principali notizie delle ultime settimane, per offrire un ulteriore strumento utile per restare aggiornati.
S. G.   
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