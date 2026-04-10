È online Steel Trends di aprile
Nuovo numero del report di siderweb sui mercati italiano e internazionale, questo mese con focus sul Cbam
10 aprile 2026 Translated by Deepl
È ora disponibile nella sezione My Market & Trends di siderweb il nuovo numero di Steel Trends, il report mensile pensato per offrire una panoramica chiara e approfondita sul mercato siderurgico internazionale.
In questo numero:
- l’analisi sull’andamento dei prezzi delle principali materie prime (minerale di ferro e rottame ferroso), dei semilavorati (bramme e billette) e degli acciai al carbonio, con focus su Cina, Turchia, Europa, Italia, Stati Uniti e India;
- un approfondimento sul Cbam, realizzato con il contributo di MATERIA, che analizza il primo prezzo ufficiale dei certificati e le implicazioni per la competitività delle importazioni;
- una selezione di link alle principali notizie delle ultime settimane, per offrire un ulteriore strumento utile per restare aggiornati.
MERCATI
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10 aprile 2026
Rottame: un mercato ancora difficile da decifrare
Acciaierie puntano alla riconduzione, commercianti spingono per aumenti. Trattative ancora limitate
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9 aprile 2026
Billette: prospettive rialziste
Domanda e offerta non si incontrano, trattative ferme
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8 aprile 2026
Coils: tentativi di aumento per il terzo trimestre
Prezzi stabili sul breve, pressioni rialziste lato offerta e crescenti timori sulla domanda
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8 aprile 2026
Tondo: mercato in stallo dopo i rialzi
Le acciaierie puntano a consolidare i nuovi livelli, ma domanda debole e scorte elevate frenano gli scambi
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3 aprile 2026
Travi e laminati mercantili ancora in tensione
La produzione cerca di recuperare gli extra costi
SPECIALI
siderDATA edizione speciale 2025
Tutti i numeri dell'acciaio: l'analisi congiunturale del 2025 a cura dell'Ufficio Studi siderweb.
siderweb TG. Edizione del 10 aprile 2026
10 aprile 2026
Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano Made in Steel, Cbam e appello dell'acciaio europeo alle istituzioni.
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A cura di Redazione Siderweb
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