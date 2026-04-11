STEEL FOCUS – Nazionalizzazione dell'acciaio: quando e dove è possibile?

Di fronte alle difficoltà di una grande azienda siderurgica e alle prospettive di un fallimento, o in assenza di offerte credibili per un rilancio, in diversi casi è stato invocato l’intervento governativo per mantenere attiva questa impresa. Nonostante la soluzione della statalizzazione sembrava ormai archiviata dopo l’ondata di privatizzazioni degli anni 90 e 2000, le crisi di alcuni colossi europei hanno ridato spazio nel dibattito all’ipotesi di un loro ritorno in mano pubblica.

In questa punta ci concentriamo sui casi di British Steel, Liberty Steel Luxembourg, ArcelorMittal France e Acciaierie d’Italia per capire le ragioni e le possibilità di una nazionalizzazione di questi impianti.

Ad aiutarci nell’analisi Gianfranco Tosini (siderweb).

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*Le fonti degli inserti audio utilizzati sono riportati nella sinossi dell'episodio.





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