SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. STEEL FOCUS – Nazionalizzazione dell'acciaio: quan...

STEEL FOCUS – Nazionalizzazione dell'acciaio: quando e dove è possibile?

In questa puntata l'analisi delle possibilità di un intervento statale nelle crisi di alcuni grandi gruppi europei

11 aprile 2026

lettura-notizia
scarica PDF

Di fronte alle difficoltà di una grande azienda siderurgica e alle prospettive di un fallimento, o in assenza di offerte credibili per un rilancio, in diversi casi è stato invocato l’intervento governativo per mantenere attiva questa impresa. Nonostante la soluzione della statalizzazione sembrava ormai archiviata dopo l’ondata di privatizzazioni degli anni 90 e 2000, le crisi di alcuni colossi europei hanno ridato spazio nel dibattito all’ipotesi di un loro ritorno in mano pubblica.
In questa punta ci concentriamo sui casi di British Steel, Liberty Steel Luxembourg, ArcelorMittal France e Acciaierie d’Italia per capire le ragioni e le possibilità di una nazionalizzazione di questi impianti.

Ad aiutarci nell’analisi Gianfranco Tosini (siderweb).

Le precedenti puntate sono disponibili su Spreaker, Spotify, YouTube e tutte le altre piattaforme gratuite.

*Le fonti degli inserti audio utilizzati sono riportati nella sinossi dell'episodio.

STEEL FOCUS è sponsorizzato da Gruppo Piantoni GAP SPA.
R. S.   
 Cerca tutti gli articoli di Redazione Siderweb


Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header STEEL FOCUS – Nazionalizzazione dell'acciaio: quando e dove è possibile? STEEL FOCUS – Nazionalizzazione dell'acciaio: quando e dove è possibile? Header siderweb TG. Edizione del 10 aprile 2026 siderweb TG. Edizione del 10 aprile 2026 Header Mediterranean Steel Talks: Alexander M. Julius Mediterranean Steel Talks: Alexander M. Julius
Altri video

ARTICOLI SIMILI

STEEL FOCUS – Nazionalizzazione dell'acciaio: quando e dove è possibile? - In questa puntata l'analisi delle possibilità di un intervento statale nelle crisi di alcuni grandi gruppi europei

11 aprile 2026

STEEL FOCUS – Nazionalizzazione dell'acciaio: quando e dove è possibile?

In questa puntata l'analisi delle possibilità di un intervento statale nelle crisi di alcuni grandi gruppi europei

di Redazione siderweb
STEEL FOCUS – Il crollo di un gigante: la crisi di Liberty Steel - In questa puntata l’analisi delle difficoltà e dell’attuale stato in cui versa il gruppo internazionale

27 settembre 2025

STEEL FOCUS – Il crollo di un gigante: la crisi di Liberty Steel

In questa puntata l’analisi delle difficoltà e dell’attuale stato in cui versa il gruppo internazionale

di Redazione siderweb
STEEL FOCUS – Il Giappone come modello per l’acciaio italiano ed europeo - L’analisi della siderurgia giapponese e di quei punti di forza che ne fanno esempio virtuoso

1 novembre 2025

STEEL FOCUS – Il Giappone come modello per l’acciaio italiano ed europeo

L’analisi della siderurgia giapponese e di quei punti di forza che ne fanno esempio virtuoso

di Redazione siderweb
British Steel, Flacks frena sull'integrazione con AdI - Priorità al dossier ex Ilva. Per il rilancio nel Regno Unito l'imprenditore si aspetta forti sostegni pubblici

24 febbraio 2026

British Steel, Flacks frena sull'integrazione con AdI

Priorità al dossier ex Ilva. Per il rilancio nel Regno Unito l'imprenditore si aspetta forti sostegni pubblici

di Stefano Gennari
Il declino di un gigante dell’acciaio: la crisi di Liberty Steel - L’analisi dell’Ufficio Studi siderweb della crisi finanziaria del terzo produttore siderurgico britannico

29 maggio 2025

Il declino di un gigante dell’acciaio: la crisi di Liberty Steel

L’analisi dell’Ufficio Studi siderweb della crisi finanziaria del terzo produttore siderurgico britannico

di Gianfranco Tosini
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
9 aprile 2026

siderDATA edizione speciale 2025

Tutti i numeri dell'acciaio: l'analisi congiunturale del 2025 a cura dell'Ufficio Studi siderweb.

Altri Speciali

STEEL FOCUS – Nazionalizzazione dell'acciaio: quando e dove è possibile?

 I nostri video

11 aprile 2026

Nonostante la soluzione della statalizzazione sembrava ormai archiviata dopo l'ondata di privatizzazioni degli anni 90 e 2000, ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Redazione Siderweb

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio