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siderDATA edizione speciale 2025

Online la pubblicazione con tutti i numeri della siderurgia, a cura dell'Ufficio Studi siderweb

10 aprile 2026

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Ancora un anno complesso per la siderurgia. Questo il 2025 dell’acciaio nazionale e globale, analizzato e riassunto in questa edizione speciale di siderDATA che ripercorre mese per mese l’anno passato. L'Ufficio Studi siderweb propone un'analisi della congiuntura articolata in tre focus: produzione, commercio e mercato.

Nell'ultima parte della pubblicazione, poi, sono condensati tutti i numeri utili a comprendere il mercato dell'acciaio, monitorati mensilmente negli articoli di appronfimento "siderDATA". Si tratta dei dati a livello nazionale ed europeo di produzione, commercio, consumo apparente e delle quotazioni illustrati attraverso tabelle per renderne la fruizione puntuale ed empirica.

Da oggi è possibile effettuare il download gratuito della pubblicazione sullo shop di siderweb: clicca sull’immagine qui sotto.

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Redazione siderweb

   
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