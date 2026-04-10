siderDATA edizione speciale 2025

Ancora un anno complesso per la siderurgia. Questo il 2025 dell’acciaio nazionale e globale, analizzato e riassunto in questa edizione speciale di siderDATA che ripercorre mese per mese l’anno passato. L'Ufficio Studi siderweb propone un'analisi della congiuntura articolata in tre focus: produzione, commercio e mercato.

Nell'ultima parte della pubblicazione, poi, sono condensati tutti i numeri utili a comprendere il mercato dell'acciaio, monitorati mensilmente negli articoli di appronfimento "siderDATA". Si tratta dei dati a livello nazionale ed europeo di produzione, commercio, consumo apparente e delle quotazioni illustrati attraverso tabelle per renderne la fruizione puntuale ed empirica.

Da oggi è possibile effettuare il download gratuito della pubblicazione sullo shop di siderweb: clicca sull’immagine qui sotto.