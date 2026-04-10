siderDATA edizione speciale 2025
Online la pubblicazione con tutti i numeri della siderurgia, a cura dell'Ufficio Studi siderweb
10 aprile 2026
Ancora un anno complesso per la siderurgia. Questo il 2025 dell’acciaio nazionale e globale, analizzato e riassunto in questa edizione speciale di siderDATA che ripercorre mese per mese l’anno passato. L'Ufficio Studi siderweb propone un'analisi della congiuntura articolata in tre focus: produzione, commercio e mercato.
Nell'ultima parte della pubblicazione, poi, sono condensati tutti i numeri utili a comprendere il mercato dell'acciaio, monitorati mensilmente negli articoli di appronfimento "siderDATA". Si tratta dei dati a livello nazionale ed europeo di produzione, commercio, consumo apparente e delle quotazioni illustrati attraverso tabelle per renderne la fruizione puntuale ed empirica.
Da oggi è possibile effettuare il download gratuito della pubblicazione sullo shop di siderweb: clicca sull’immagine qui sotto.
Redazione siderweb
MERCATI
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10 aprile 2026
Rottame: un mercato ancora difficile da decifrare
Acciaierie puntano alla riconduzione, commercianti spingono per aumenti. Trattative ancora limitate
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9 aprile 2026
Billette: prospettive rialziste
Domanda e offerta non si incontrano, trattative ferme
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8 aprile 2026
Coils: tentativi di aumento per il terzo trimestre
Prezzi stabili sul breve, pressioni rialziste lato offerta e crescenti timori sulla domanda
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8 aprile 2026
Tondo: mercato in stallo dopo i rialzi
Le acciaierie puntano a consolidare i nuovi livelli, ma domanda debole e scorte elevate frenano gli scambi
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3 aprile 2026
Travi e laminati mercantili ancora in tensione
La produzione cerca di recuperare gli extra costi
SPECIALI
siderDATA edizione speciale 2025
Tutti i numeri dell'acciaio: l'analisi congiunturale del 2025 a cura dell'Ufficio Studi siderweb.
siderweb TG. Edizione del 10 aprile 2026
10 aprile 2026
Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano Made in Steel, Cbam e appello dell'acciaio europeo alle istituzioni.
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A cura di Redazione Siderweb
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