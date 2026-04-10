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siderweb TG: Made in Steel, Cbam e acciaio europeo

Tutte le notizie principali della settimana per la filiera siderurgica nella nuova edizione del TG

10 aprile 2026

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Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano Made in Steel, Cbam e appello dell'acciaio europeo alle istituzioni.

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