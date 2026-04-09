SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. SMS group: impianto Elotherm per Huzhou Hatebur

SMS group: impianto Elotherm per Huzhou Hatebur

Nuovo ordine per una linea di riscaldo barre ad alta efficienza: avvio previsto nel 2026

9 aprile 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




Hyundai Steel, upgrade della linea di zincatura con SMS - Maggiore efficienza, qualità e stabilità produttiva per rispondere alla domanda del settore automotive

3 aprile 2026

Hyundai Steel, upgrade della linea di zincatura con SMS

Maggiore efficienza, qualità e stabilità produttiva per rispondere alla domanda del settore automotive

di Sarah Falsone
SAIL modernizza la colata continua di Durgapur con SMS - Capacità in aumento del 60% e nuovi formati di billette, con avviamenti previsti tra il 2027 e il 2028

1 aprile 2026

SAIL modernizza la colata continua di Durgapur con SMS

Capacità in aumento del 60% e nuovi formati di billette, con avviamenti previsti tra il 2027 e il 2028

di Sarah Falsone
Benteler aggiorna il laminatoio SRM di Paderborn con tecnologia SMS - Introduzione del sistema CARTAneo per migliorare qualità, stabilità e affidabilità operativa

31 marzo 2026

Benteler aggiorna il laminatoio SRM di Paderborn con tecnologia SMS

Introduzione del sistema CARTAneo per migliorare qualità, stabilità e affidabilità operativa

di Sarah Falsone
SMS group si aggiudica un contratto con SAIL per IISCO Burnpur - Due impianti di spegnimento a secco del coke sosterranno l’espansione a 4,8 milioni di tonnellate annue

30 marzo 2026

SMS group si aggiudica un contratto con SAIL per IISCO Burnpur

Due impianti di spegnimento a secco del coke sosterranno l’espansione a 4,8 milioni di tonnellate annue

di Sarah Falsone
SMS, nuova colata blumi per Xiangtan Iron & Steel - L’impianto produrrà blumi di alta qualità con sezioni fino a 450x530 mm destinati ad automotive ed energia

17 marzo 2026

SMS, nuova colata blumi per Xiangtan Iron & Steel

L’impianto produrrà blumi di alta qualità con sezioni fino a 450x530 mm destinati ad automotive ed energia

di Sarah Falsone
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header Mediterranean Steel Talks: Alexander M. Julius Mediterranean Steel Talks: Alexander M. Julius Header L'altro volto dell'acciaio: Luigi Cuzzolin L'altro volto dell'acciaio: Luigi Cuzzolin Header SIDERWEB TG. Edizione del 3 aprile 2026 SIDERWEB TG. Edizione del 3 aprile 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Hyundai Steel, upgrade della linea di zincatura con SMS - Maggiore efficienza, qualità e stabilità produttiva per rispondere alla domanda del settore automotive

3 aprile 2026

Hyundai Steel, upgrade della linea di zincatura con SMS

Maggiore efficienza, qualità e stabilità produttiva per rispondere alla domanda del settore automotive

di Sarah Falsone
SAIL modernizza la colata continua di Durgapur con SMS - Capacità in aumento del 60% e nuovi formati di billette, con avviamenti previsti tra il 2027 e il 2028

1 aprile 2026

SAIL modernizza la colata continua di Durgapur con SMS

Capacità in aumento del 60% e nuovi formati di billette, con avviamenti previsti tra il 2027 e il 2028

di Sarah Falsone
Benteler aggiorna il laminatoio SRM di Paderborn con tecnologia SMS - Introduzione del sistema CARTAneo per migliorare qualità, stabilità e affidabilità operativa

31 marzo 2026

Benteler aggiorna il laminatoio SRM di Paderborn con tecnologia SMS

Introduzione del sistema CARTAneo per migliorare qualità, stabilità e affidabilità operativa

di Sarah Falsone
SMS group si aggiudica un contratto con SAIL per IISCO Burnpur - Due impianti di spegnimento a secco del coke sosterranno l’espansione a 4,8 milioni di tonnellate annue

30 marzo 2026

SMS group si aggiudica un contratto con SAIL per IISCO Burnpur

Due impianti di spegnimento a secco del coke sosterranno l’espansione a 4,8 milioni di tonnellate annue

di Sarah Falsone
SMS, nuova colata blumi per Xiangtan Iron & Steel - L’impianto produrrà blumi di alta qualità con sezioni fino a 450x530 mm destinati ad automotive ed energia

17 marzo 2026

SMS, nuova colata blumi per Xiangtan Iron & Steel

L’impianto produrrà blumi di alta qualità con sezioni fino a 450x530 mm destinati ad automotive ed energia

di Sarah Falsone
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
9 aprile 2026

siderDATA edizione speciale 2025

Tutti i numeri dell'acciaio: l'analisi congiunturale del 2025 a cura dell'Ufficio Studi siderweb.

Altri Speciali

Mediterranean Steel Talks: Alexander M. Julius

 I nostri video

9 aprile 2026

È online la seconda puntata di Mediterranean Steel Talks, il nuovo progetto di siderweb dedicato all'analisi del ruolo sempre più ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Redazione Siderweb

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio