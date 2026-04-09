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Accordo tra Hyundai Steel e Fives per un maxi impianto negli Usa

Investimento da 5,82 miliardi di dollari per un nuovo polo produttivo basato su tecnologia Eaf

9 aprile 2026

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