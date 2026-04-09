SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. voestalpine: ordini aerospazio da 1 miliardo in ci...

voestalpine: ordini aerospazio da 1 miliardo in cinque anni

Accordo con Airbus e altri clienti per materiali e componenti ad alte prestazioni. Produzione tra Austria e Brasile

9 aprile 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header Mediterranean Steel Talks: Alexander M. Julius Mediterranean Steel Talks: Alexander M. Julius Header L'altro volto dell'acciaio: Luigi Cuzzolin L'altro volto dell'acciaio: Luigi Cuzzolin Header SIDERWEB TG. Edizione del 3 aprile 2026 SIDERWEB TG. Edizione del 3 aprile 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

voestalpine: ordini aerospazio da 1 miliardo in cinque anni - Accordo con Airbus e altri clienti per materiali e componenti ad alte prestazioni. Produzione tra Austria e Brasile

9 aprile 2026

voestalpine: ordini aerospazio da 1 miliardo in cinque anni

Accordo con Airbus e altri clienti per materiali e componenti ad alte prestazioni. Produzione tra Austria e Brasile

di Stefano Gennari
voestalpine cede Böhler Profil a Kadant - Operazione in linea con la strategia di semplificazione del gruppo, che conferma le previsioni per il 2025/26

30 gennaio 2026

voestalpine cede Böhler Profil a Kadant

Operazione in linea con la strategia di semplificazione del gruppo, che conferma le previsioni per il 2025/26

di Sarah Falsone
voestalpine HPM Italia presenta il nuovo report di sostenibilità - Al centro del documento eco2nboard, sistema proprietario per la quantificazione delle emissioni Scope 3 dei clienti

15 luglio 2025

voestalpine HPM Italia presenta il nuovo report di sostenibilità

Al centro del documento eco2nboard, sistema proprietario per la quantificazione delle emissioni Scope 3 dei clienti

di Stefano Gennari
Agenda: appuntamenti fieristici internazionali - Gli appuntamenti principali per la filiera siderurgica ogni lunedì su siderweb.com

12 gennaio 2026

Agenda: appuntamenti fieristici internazionali

Gli appuntamenti principali per la filiera siderurgica ogni lunedì su siderweb.com

di Sarah Falsone
Acciaio e sostenibilità: l'agenda ESG di settembre - Focus sugli investimenti per la decarbonizzazione e sulla certificazione LESS

30 settembre 2025

Acciaio e sostenibilità: l'agenda ESG di settembre

Focus sugli investimenti per la decarbonizzazione e sulla certificazione LESS

di Anna Vernile
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
9 aprile 2026

siderDATA edizione speciale 2025

Tutti i numeri dell'acciaio: l'analisi congiunturale del 2025 a cura dell'Ufficio Studi siderweb.

Altri Speciali

Mediterranean Steel Talks: Alexander M. Julius

 I nostri video

9 aprile 2026

È online la seconda puntata di Mediterranean Steel Talks, il nuovo progetto di siderweb dedicato all'analisi del ruolo sempre più ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Redazione Siderweb

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio