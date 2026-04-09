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Swiss Steel: acciai speciali per il West Pier di Helgoland

2.500 tonnellate di armature resistenti alla corrosione per un progetto strategico di protezione costiera

9 aprile 2026

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