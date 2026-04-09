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Mediterranean Steel Talks: Alexander M. Julius

La seconda puntata del video podcast di siderweb dedicato al ruolo strategico del Mediterraneo nella siderurgia globale

9 aprile 2026 Translated by Deepl

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È online la seconda puntata di Mediterranean Steel Talks, il nuovo progetto di siderweb dedicato all’analisi del ruolo sempre più strategico del Mediterraneo nell’industria siderurgica globale. Ospite dell’episodio è Alexander M. Julius, presidente di Eurometal e managing partner di macroMETAL.

Nel confronto sono stati approfonditi gli impatti del Cbam e delle nuove misure di salvaguardia Ue sui flussi commerciali dell’area mediterranea, con un focus sulle principali criticità per i trader. Julius ha evidenziato come il contesto normativo stia modificando profondamente le dinamiche di approvvigionamento e distribuzione, imponendo agli operatori una maggiore capacità di adattamento.

Tra i temi centrali anche l’evoluzione del ruolo della distribuzione siderurgica, chiamata a ripensare modelli operativi e strategie per restare competitiva in un mercato sempre più complesso e regolato.

Intervista realizzata il 26 febbraio 2026.
S. F.   
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