Mediterranean Steel Talks: Alexander M. Julius

Translated by Deepl

È online la seconda puntata di Mediterranean Steel Talks, il nuovo progetto di siderweb dedicato all’analisi del ruolo sempre più strategico del Mediterraneo nell’industria siderurgica globale. Ospite dell’episodio è Alexander M. Julius, presidente di Eurometal e managing partner di macroMETAL.

Nel confronto sono stati approfonditi gli impatti del Cbam e delle nuove misure di salvaguardia Ue sui flussi commerciali dell’area mediterranea, con un focus sulle principali criticità per i trader. Julius ha evidenziato come il contesto normativo stia modificando profondamente le dinamiche di approvvigionamento e distribuzione, imponendo agli operatori una maggiore capacità di adattamento.

Tra i temi centrali anche l’evoluzione del ruolo della distribuzione siderurgica, chiamata a ripensare modelli operativi e strategie per restare competitiva in un mercato sempre più complesso e regolato.

Intervista realizzata il 26 febbraio 2026.