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EZDK testa le cesoie Danieli nel laminatoio vergella

Secondo il produttore egiziano, i risultati evidenziano maggiore produttività e minori costi rispetto ai competitor

7 aprile 2026

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