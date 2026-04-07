SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. JFE Steel riorganizza il business dei piani

JFE Steel riorganizza il business dei piani

Entro il 2028 saranno fermate due linee a Keihin, che produrrà lamiere e tubi. Atteso un miglioramento dell’utile

7 aprile 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




JSW Steel-JFE, operativa la joint venture su JSW Kalinga - Ingresso al 25% per JFE con un investimento da 940 milioni di dollari; prevista una seconda fase per salire al 50%

31 marzo 2026

JSW Steel-JFE, operativa la joint venture su JSW Kalinga

Ingresso al 25% per JFE con un investimento da 940 milioni di dollari; prevista una seconda fase per salire al 50%

di Sarah Falsone
JFE: risultati in calo nei primi 9 mesi dell'anno fiscale - Il gruppo giapponese prevede di chiudere l’esercizio in frenata a causa delle difficoltà del mercato

6 febbraio 2026

JFE: risultati in calo nei primi 9 mesi dell'anno fiscale

Il gruppo giapponese prevede di chiudere l’esercizio in frenata a causa delle difficoltà del mercato

di Federico Fusca
JFE sceglie Danieli per un nuovo Digimelter da 120 tonnellate - Con la tecnologia Q-One: maggiore efficienza e sicurezza operativa, minori consumi ed emissioni

9 dicembre 2025

JFE sceglie Danieli per un nuovo Digimelter da 120 tonnellate

Con la tecnologia Q-One: maggiore efficienza e sicurezza operativa, minori consumi ed emissioni

di Sarah Falsone
JFE e JSW firmano una joint venture per l’impianto BPSL - L’obiettivo è aumentare la capacità del sito fino 10 milioni di tonnellate di acciaio entro il 2030

3 dicembre 2025

JFE e JSW firmano una joint venture per l’impianto BPSL

L’obiettivo è aumentare la capacità del sito fino 10 milioni di tonnellate di acciaio entro il 2030

di Federico Fusca
JFE Steel: nuova linea di zincatura continua a Fukuyama - Il produttore si affida a Primetals con l’obiettivo di soddisfare la domanda di fogli in acciaio ultra resistenti

25 novembre 2025

JFE Steel: nuova linea di zincatura continua a Fukuyama

Il produttore si affida a Primetals con l’obiettivo di soddisfare la domanda di fogli in acciaio ultra resistenti

di Sarah Falsone
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header L'altro volto dell'acciaio: Luigi Cuzzolin L'altro volto dell'acciaio: Luigi Cuzzolin Header SIDERWEB TG. Edizione del 3 aprile 2026 SIDERWEB TG. Edizione del 3 aprile 2026 Header STEEL FOCUS – I picchi dell’energia preoccupano l’acciaio italiano STEEL FOCUS – I picchi dell’energia preoccupano l’acciaio italiano
Altri video

ARTICOLI SIMILI

JSW Steel-JFE, operativa la joint venture su JSW Kalinga - Ingresso al 25% per JFE con un investimento da 940 milioni di dollari; prevista una seconda fase per salire al 50%

31 marzo 2026

JSW Steel-JFE, operativa la joint venture su JSW Kalinga

Ingresso al 25% per JFE con un investimento da 940 milioni di dollari; prevista una seconda fase per salire al 50%

di Sarah Falsone
JFE: risultati in calo nei primi 9 mesi dell'anno fiscale - Il gruppo giapponese prevede di chiudere l’esercizio in frenata a causa delle difficoltà del mercato

6 febbraio 2026

JFE: risultati in calo nei primi 9 mesi dell'anno fiscale

Il gruppo giapponese prevede di chiudere l’esercizio in frenata a causa delle difficoltà del mercato

di Federico Fusca
JFE sceglie Danieli per un nuovo Digimelter da 120 tonnellate - Con la tecnologia Q-One: maggiore efficienza e sicurezza operativa, minori consumi ed emissioni

9 dicembre 2025

JFE sceglie Danieli per un nuovo Digimelter da 120 tonnellate

Con la tecnologia Q-One: maggiore efficienza e sicurezza operativa, minori consumi ed emissioni

di Sarah Falsone
JFE e JSW firmano una joint venture per l’impianto BPSL - L’obiettivo è aumentare la capacità del sito fino 10 milioni di tonnellate di acciaio entro il 2030

3 dicembre 2025

JFE e JSW firmano una joint venture per l’impianto BPSL

L’obiettivo è aumentare la capacità del sito fino 10 milioni di tonnellate di acciaio entro il 2030

di Federico Fusca
JFE Steel: nuova linea di zincatura continua a Fukuyama - Il produttore si affida a Primetals con l’obiettivo di soddisfare la domanda di fogli in acciaio ultra resistenti

25 novembre 2025

JFE Steel: nuova linea di zincatura continua a Fukuyama

Il produttore si affida a Primetals con l’obiettivo di soddisfare la domanda di fogli in acciaio ultra resistenti

di Sarah Falsone
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
17 marzo 2026

Report Banda Stagnata - Marzo 2026

Aggiornamento Marzo 2026

Altri Speciali

L'altro volto dell'acciaio: Luigi Cuzzolin

 I nostri video

7 aprile 2026

"L'altro volto dell'acciaio" è il podcast di siderweb dedicato alle storie e ai volti dell'acciaio. A cura della responsabile relazioni ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Redazione Siderweb

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio