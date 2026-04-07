SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Acciaierie d’Italia: confronto con Federmanager Li...

Acciaierie d’Italia: confronto con Federmanager Liguria a Cornigliano

Al centro il ruolo di dirigenti e quadri in una fase complessa per il gruppo

7 aprile 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header L'altro volto dell'acciaio: Luigi Cuzzolin L'altro volto dell'acciaio: Luigi Cuzzolin Header SIDERWEB TG. Edizione del 3 aprile 2026 SIDERWEB TG. Edizione del 3 aprile 2026 Header STEEL FOCUS – I picchi dell’energia preoccupano l’acciaio italiano STEEL FOCUS – I picchi dell’energia preoccupano l’acciaio italiano
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Acciaierie d’Italia: confronto con Federmanager Liguria a Cornigliano - Al centro il ruolo di dirigenti e quadri in una fase complessa per il gruppo

7 aprile 2026

Acciaierie d’Italia: confronto con Federmanager Liguria a Cornigliano

Al centro il ruolo di dirigenti e quadri in una fase complessa per il gruppo

di Redazione siderweb
Acciaierie d’Italia, visita di Confindustria Taranto al Centro R&S - Circa 50 imprese in visita allo stabilimento: confronto per rafforzare la collaborazione con il territorio

16 febbraio 2026

Acciaierie d’Italia, visita di Confindustria Taranto al Centro R&S

Circa 50 imprese in visita allo stabilimento: confronto per rafforzare la collaborazione con il territorio

di Redazione siderweb
Al via il Comitato tecnico per il futuro dell’acciaio green a Taranto - Focus anche su Genova e sul ruolo degli stabilimenti del Nord Italia con il sindaco Salis

16 luglio 2025

Al via il Comitato tecnico per il futuro dell’acciaio green a Taranto

Focus anche su Genova e sul ruolo degli stabilimenti del Nord Italia con il sindaco Salis

di Gianmario Leone
Acciaierie d’Italia in A.S.: avanti il dialogo con Baku Steel - L’azienda conferma il confronto in corso anche con Jindal e Bedrock

3 luglio 2025

Acciaierie d’Italia in A.S.: avanti il dialogo con Baku Steel

L’azienda conferma il confronto in corso anche con Jindal e Bedrock

di Stefano Gennari
Acciaierie d'Italia: l'ora della scelta - Il punto della situazione aggiornato sulla vendita del più grande polo siderurgico nazionale

1 gennaio 2026

Acciaierie d'Italia: l'ora della scelta

Il punto della situazione aggiornato sulla vendita del più grande polo siderurgico nazionale

di Redazione siderweb
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
17 marzo 2026

Report Banda Stagnata - Marzo 2026

Aggiornamento Marzo 2026

Altri Speciali

L'altro volto dell'acciaio: Luigi Cuzzolin

 I nostri video

7 aprile 2026

"L'altro volto dell'acciaio" è il podcast di siderweb dedicato alle storie e ai volti dell'acciaio. A cura della responsabile relazioni ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Redazione Siderweb

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio