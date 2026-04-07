L'altro volto dell'acciaio: Luigi Cuzzolin

Nell’undicesima puntata di “L’altro volto dell’acciaio”, il podcast di siderweb dedicato ai protagonisti della filiera siderurgica, si racconta il percorso umano e professionale di Luigi Cuzzolin, presidente e amministratore delegato di Pipex Italia.

Dagli esordi in Tenaris-Dalmine alla guida dell’azienda, emerge una passione per l’acciaio coltivata nel tempo con tenacia ed energia. Un cammino fatto di scelte, incontri e relazioni, che hanno contribuito a costruire una visione imprenditoriale aperta al mondo.

Cuzzolin si racconta ai microfoni del podcast insieme a Francesca Morandi, responsabile relazioni esterne di siderweb, ripercorrendo le tappe di una storia che intreccia impresa e dimensione personale.

Il podcast dà voce agli imprenditori e alle imprenditrici del settore, mettendo in luce percorsi, esperienze e ambizioni.