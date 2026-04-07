SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Usa, confermato il dumping sul tondo turco

Usa, confermato il dumping sul tondo turco

Vendite sotto il valore normale e aliquota al 18,87% per Çolakoğlu

7 aprile 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header L'altro volto dell'acciaio: Luigi Cuzzolin L'altro volto dell'acciaio: Luigi Cuzzolin Header SIDERWEB TG. Edizione del 3 aprile 2026 SIDERWEB TG. Edizione del 3 aprile 2026 Header STEEL FOCUS – I picchi dell’energia preoccupano l’acciaio italiano STEEL FOCUS – I picchi dell’energia preoccupano l’acciaio italiano
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Usa, confermato il dumping sul tondo turco - Vendite sotto il valore normale e aliquota al 18,87% per Çolakoğlu

7 aprile 2026

Usa, confermato il dumping sul tondo turco

Vendite sotto il valore normale e aliquota al 18,87% per Çolakoğlu

di Stefano Gennari
Usa: confermato il dumping nell'import di tondo dall'Algeria - Margine del 127,32% su Tosyali e tutti gli altri produttori ed esportatori algerini

10 marzo 2026

Usa: confermato il dumping nell'import di tondo dall'Algeria

Margine del 127,32% su Tosyali e tutti gli altri produttori ed esportatori algerini

di Stefano Gennari
Usa: confermati i dazi compensativi sul tondo turco - Sussidio di dumping del 7,71% per Icdas e del 6,58% per tutti gli altri produttori, escluso Habas

16 marzo 2026

Usa: confermati i dazi compensativi sul tondo turco

Sussidio di dumping del 7,71% per Icdas e del 6,58% per tutti gli altri produttori, escluso Habas

di Stefano Gennari
Usa: da oggi i dazi sull’acciaio salgono al 50% - Regno Unito unico Paese per il quale viene mantenuta una tariffa del 25%

4 giugno 2025

Usa: da oggi i dazi sull’acciaio salgono al 50%

Regno Unito unico Paese per il quale viene mantenuta una tariffa del 25%

di Federico Fusca
Mediterranean Steel Talks: Tayfun İşeri - Prima puntata del nuovo video podcast di siderweb dedicato al ruolo strategico del Mediterraneo nella siderurgia globale

26 marzo 2026

Mediterranean Steel Talks: Tayfun İşeri

Prima puntata del nuovo video podcast di siderweb dedicato al ruolo strategico del Mediterraneo nella siderurgia globale

di Sarah Falsone
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
17 marzo 2026

Report Banda Stagnata - Marzo 2026

Aggiornamento Marzo 2026

Altri Speciali

L'altro volto dell'acciaio: Luigi Cuzzolin

 I nostri video

7 aprile 2026

"L'altro volto dell'acciaio" è il podcast di siderweb dedicato alle storie e ai volti dell'acciaio. A cura della responsabile relazioni ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Redazione Siderweb

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio