SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. thyssenkrupp chiede all'Ue protezioni sugli acciai...

thyssenkrupp chiede all'Ue protezioni sugli acciai magnetici

«Importazioni di materiale a basso costo dall'Asia mettono a rischio industria e competenze»

3 aprile 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header SIDERWEB TG. Edizione del 3 aprile 2026 SIDERWEB TG. Edizione del 3 aprile 2026 Header STEEL FOCUS – I picchi dell’energia preoccupano l’acciaio italiano STEEL FOCUS – I picchi dell’energia preoccupano l’acciaio italiano Header siderweb TG: edizione del 27 marzo 2026 siderweb TG: edizione del 27 marzo 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

thyssenkrupp chiede all'Ue protezioni sugli acciai magnetici - «Importazioni di materiale a basso costo dall'Asia mettono a rischio industria e competenze»

3 aprile 2026

thyssenkrupp chiede all'Ue protezioni sugli acciai magnetici

«Importazioni di materiale a basso costo dall'Asia mettono a rischio industria e competenze»

di Stefano Gennari
Cambio al vertice in thyssenkrupp Steel: Marie Jaroni è la nuova Ceo - Dopo le indiscrezioni, arriva la conferma: si dimette «di comune accordo» Dennis Grimm

3 novembre 2025

Cambio al vertice in thyssenkrupp Steel: Marie Jaroni è la nuova Ceo

Dopo le indiscrezioni, arriva la conferma: si dimette «di comune accordo» Dennis Grimm

di Sarah Falsone
thyssenkrupp: la ristrutturazione costerà centinaia di milioni di euro - La stima dei costi del piano concordato lunedì con IG Metall è stata fatta dalla Ceo di TKSE, Marie Jaroni

3 dicembre 2025

thyssenkrupp: la ristrutturazione costerà centinaia di milioni di euro

La stima dei costi del piano concordato lunedì con IG Metall è stata fatta dalla Ceo di TKSE, Marie Jaroni

di Federico Fusca
siderweb TG: Jindal Steel International punta a thyssenkrupp - Tutte le notizie principali della settimana per la filiera siderurgica nella nuova edizione del TG

19 settembre 2025

siderweb TG: Jindal Steel International punta a thyssenkrupp

Tutte le notizie principali della settimana per la filiera siderurgica nella nuova edizione del TG

di Stefano Gennari
Acciaio e sostenibilità: l'agenda ESG di luglio - Tra tecnologie, centralità del rottame e nuovi target climatici

31 luglio 2025

Acciaio e sostenibilità: l'agenda ESG di luglio

Tra tecnologie, centralità del rottame e nuovi target climatici

di Anna Vernile
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
17 marzo 2026

Report Banda Stagnata - Marzo 2026

Aggiornamento Marzo 2026

Altri Speciali

SIDERWEB TG. Edizione del 3 aprile 2026

 I nostri video

3 aprile 2026

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano la nuova acciaieria di ABS, il mercato e il siderweb FORUM.

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Redazione Siderweb

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio