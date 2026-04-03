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Sindacati: «Incidente sfiorato a Taranto»

Nel reparto COB 5 dell'Ilva bramme cadute da un carroponte. «Segnalazioni ignorate»

3 aprile 2026

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