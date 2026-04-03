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Ex Ilva, Aigi e Aepi: «Serve una scelta politica definitiva»

Proposta una piattaforma per il rilancio di Taranto: legge speciale, guida statale e decarbonizzazione sostenibile

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