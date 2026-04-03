SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Iran, Mobarakeh Steel ferma completamente la produ...

Iran, Mobarakeh Steel ferma completamente la produzione

Gravi danni agli impianti nel sito di Isfahan. Riavvio possibile non prima di 6-12 mesi

3 aprile 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header SIDERWEB TG. Edizione del 3 aprile 2026 SIDERWEB TG. Edizione del 3 aprile 2026 Header STEEL FOCUS – I picchi dell’energia preoccupano l’acciaio italiano STEEL FOCUS – I picchi dell’energia preoccupano l’acciaio italiano Header siderweb TG: edizione del 27 marzo 2026 siderweb TG: edizione del 27 marzo 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Iran, Mobarakeh Steel ferma completamente la produzione - Gravi danni agli impianti nel sito di Isfahan. Riavvio possibile non prima di 6-12 mesi

3 aprile 2026

Iran, Mobarakeh Steel ferma completamente la produzione

Gravi danni agli impianti nel sito di Isfahan. Riavvio possibile non prima di 6-12 mesi

di Stefano Gennari
Mobarakeh Steel colpita da nuovi attacchi - Danni a unità produttive e alla controllata Sefid Dasht

2 aprile 2026

Mobarakeh Steel colpita da nuovi attacchi

Danni a unità produttive e alla controllata Sefid Dasht

di Stefano Gennari
Iran, attacchi alla siderurgia: colpite Mobarakeh e Khuzestan Steel - Raid su impianti chiave per produzione ed export di semilavorati

30 marzo 2026

Iran, attacchi alla siderurgia: colpite Mobarakeh e Khuzestan Steel

Raid su impianti chiave per produzione ed export di semilavorati

di Stefano Gennari
L'industria siderurgica iraniana: sfide e resilienza - Dalle origini nel Novecento alla produzione moderna: l’acciaio è oggi un pilastro dell’economia dell'ex Persia (1/2)

14 luglio 2025

L'industria siderurgica iraniana: sfide e resilienza

Dalle origini nel Novecento alla produzione moderna: l’acciaio è oggi un pilastro dell’economia dell'ex Persia (1/2)

di Gianfranco Tosini
È online Steel Trends di settembre - Nuovo numero del report di siderweb, questo mese con focus sulla vicenda ex Ilva

16 settembre 2025

È online Steel Trends di settembre

Nuovo numero del report di siderweb, questo mese con focus sulla vicenda ex Ilva

di Stefano Gennari
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
17 marzo 2026

Report Banda Stagnata - Marzo 2026

Aggiornamento Marzo 2026

Altri Speciali

SIDERWEB TG. Edizione del 3 aprile 2026

 I nostri video

3 aprile 2026

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano la nuova acciaieria di ABS, il mercato e il siderweb FORUM.

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Redazione Siderweb

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio