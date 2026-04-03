siderweb TG: ABS, mercato, siderweb FORUM
MERCATI
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3 aprile 2026
Rottame: trattative ancora rinviate
In attesa del post-Pasqua prezzi fermi e scambi ridotti; spinte estere in aumento ma acciaierie caute
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3 aprile 2026
Travi e laminati mercantili ancora in tensione
La produzione cerca di recuperare gli extra costi
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1 aprile 2026
Tondo: prezzi in aumento, domanda bloccata
Acciaierie determinate a sostenere i listini, ma clienti fermi dopo essersi coperti ai livelli precedenti
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30 marzo 2026
Coils: import in ritirata, prezzi in rafforzamento
Il mercato sale gradualmente, trainato dall’offerta, mentre la domanda resta esitante
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25 marzo 2026
Rottame inox: materie prime determinanti
Quotazioni in risalita nel primo trimestre
SPECIALI
Report Banda Stagnata - Marzo 2026
Aggiornamento Marzo 2026
SIDERWEB TG. Edizione del 3 aprile 2026
3 aprile 2026
Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano la nuova acciaieria di ABS, il mercato e il siderweb FORUM.
SPORTELLO Riciclo imballaggi
A cura di Redazione Siderweb
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