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Siderurgia turca: domanda interna forte, export in difficoltà

Marcato calo delle vendite verso Ue e Medio Oriente, mentre le importazioni restano elevate

3 aprile 2026

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