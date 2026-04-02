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Simandou ridisegna il mercato del minerale di ferro

Secondo Wood Mackenzie sarà il primo driver della crescita dell’offerta, con impatti su costi, qualità e competizione

2 aprile 2026

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