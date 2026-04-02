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Acciaio, domanda debole e costi in crescita

A MERCATO & DINTORNI, Guerini e Pighi analizzano l’andamento di piani e tubi tra pressione normativa e incertezze

2 aprile 2026

Domanda fragile, prezzi in crescita e un quadro sempre più influenzato dalla regolazione: è questa la fotografia emersa dal webinar MERCATO & DINTORNI di siderweb, attraverso le testimonianze di due operatori della filiera.

Piani: domanda ferma, prezzi in risalita

Nel comparto dei prodotti piani, l’ultimo trimestre del 2025 e il primo del 2026 sono stati caratterizzati da una domanda debole in tutti i principali settori di sbocco. Come evidenziato da Davide Guerini, responsabile commerciale Italia prodotti piani di Unisteel, i buyer avevano già ricostituito le scorte a fine anno, riducendo la necessità di nuovi acquisti nei primi mesi del 2026...

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