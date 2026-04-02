Minerale, rottame, coils: mercato cost-driven

A MERCATO & DINTORNI l'analisi di Gennari. Pressioni rialziste, ma domanda debole

Oggi il mercato dell’acciaio è sempre più “cost-driven”: si muove più per sviluppi geopolitici, energia, logistica e contesto regolatorio che per la domanda reale. È questo il filo conduttore che emerge dall’analisi di Stefano Gennari (siderweb), che ha aperto il quarto appuntamento del 2026 di MERCATO & DINTORNI, il webinar di siderweb dedicato alla congiuntura siderurgica.

Dalle materie prime fino ai prodotti finiti, il rialzo dei prezzi appare sempre più influenzato da fattori esterni, in un contesto in cui la domanda continua a...

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