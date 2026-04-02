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Sarralle partecipa al rilancio di UMB Steel in Romania

Nuova acciaieria sostenibile a Oțelu Roșu con tecnologie avanzate e 700.000 tonnellate di capacità

2 aprile 2026

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