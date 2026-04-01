SAIL modernizza la colata continua di Durgapur con SMS
Capacità in aumento del 60% e nuovi formati di billette, con avviamenti previsti tra il 2027 e il 2028
1 aprile 2026
Benvenuto in siderweb
Accedi
Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.
Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.
Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di
tutti gli utenti.
Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il
siderweb TG e la
newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e
analisi esclusive
della redazione.
Registrati ora.
MERCATI
-
3 aprile 2026
Rottame: trattative ancora rinviate
In attesa del post-Pasqua prezzi fermi e scambi ridotti; spinte estere in aumento ma acciaierie caute
-
3 aprile 2026
Travi e laminati mercantili ancora in tensione
La produzione cerca di recuperare gli extra costi
-
1 aprile 2026
Tondo: prezzi in aumento, domanda bloccata
Acciaierie determinate a sostenere i listini, ma clienti fermi dopo essersi coperti ai livelli precedenti
-
30 marzo 2026
Coils: import in ritirata, prezzi in rafforzamento
Il mercato sale gradualmente, trainato dall’offerta, mentre la domanda resta esitante
-
25 marzo 2026
Rottame inox: materie prime determinanti
Quotazioni in risalita nel primo trimestre
SPECIALI
Report Banda Stagnata - Marzo 2026
Aggiornamento Marzo 2026
SIDERWEB TG. Edizione del 3 aprile 2026
3 aprile 2026
Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano la nuova acciaieria di ABS, il mercato e il siderweb FORUM.
SPORTELLO Riciclo imballaggi
A cura di Redazione Siderweb
Lascia un Commento