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Ferrexpo, liquidità fino a giugno e bilancio rinviato

Pesano lo shock energetico in Ucraina e il nodo dei rimborsi Iva bloccati. Si valutano nuove opzioni di finanziamento

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